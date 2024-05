Xác người phụ nữ bị dìm dưới mương tố tội ác tày trời

Bà Tiên là một phụ nữ sắc sảo đã có mối quan hệ làm ăn với nhiều người Việt Nam từ 4-5 năm trước và thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam, nói tiếng Việt khá tốt. Rà soát các mối quan hệ của bà Tiên, các trinh sát đặc biệt chú ý đến một người tên C., người đầu tiên phát hiện bà Tiên mất tích. Cũng từ ông C., các trinh sát biết được Hùng, là lái xe ôm ở bến xe Gia Lâm, thường chở bà Tiên mỗi khi cần đi công chuyện ở Hà Nội. Ông C. kể rằng, sau khi điện thoại cho bà Tiên không được, ông đã gọi cho Hùng nhưng không hiểu vì lý do gì, Hùng không nghe máy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)