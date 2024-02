Xác nữ giới bị dìm dưới sông tố tội ác kinh hoàng

Nhận được tin báo từ Công an xã Xuân Quang 3, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát hình sự, điều tra viên, cán bộ kỹ thuật Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đồng Xuân cùng các bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập những thông tin, chứng cứ liên quan đến cái chết của chị Từ Thị Sương. (Ảnh minh họa, nguồn internet)