Xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Sáng nay (25/3), Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, xã Ngọc Sơn và đông đảo bà con nhân dân xã nhà.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Năm 2015, xã Ngọc Sơn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, xã Ngọc Sơn tiếp tục xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững, với đích đến là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng góp phần rất lớn vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong các khu dân cư

Để thực hiện các tiêu chí bảo đảm tiến độ, chất lượng, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình đề ra; đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo để chủ động kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Hằng trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và công trình phúc lợi cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Sơn

Ngọc Sơn tập trung cao việc huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí. Giai đoạn 2020 – 2023, xã Ngọc Sơn đã huy động nguồn lực xây dựng NTM nâng cao với gần 819 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp, hiến tặng và xây dựng công trình phúc lợi hơn 4 tỷ đồng; đồng thời tự đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất, kinh doanh 803 tỷ đồng. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh khu vực nông thôn được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Toàn xã có 17,3 km đường xã đã được bê tông và nhựa hóa đạt 100%, trong đó 11/11 km đường qua khu dân cư có hệ thống đèn điện chiếu sáng; bê tông hóa hơn 16,7 km kênh mương chính nội đồng; 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và mức độ 2; 11/11 thôn có nhà văn hóa gắn với trang bị đầy đủ bộ lễ nghi khánh tiết, khu thể thao...

Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Hằng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM nâng cao

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền xã đã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, xã đã xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa đồng bộ gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm lúa đảm bảo an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện trên địa bàn xã có 02 Hợp tác xã hoạt động, kinh doanh hiệu quả với dịch vụ liên kết bao tiêu sản phẩm trong nông nghiệp; 01 sản phẩm OCOP 3 sao được UBND huyện Quỳnh Lưu công nhận. Ngoài ra, xã còn có mô hình nuôi ốc bươu đen sinh sản, sản xuất cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương.

Các tuyến đường tại xã Ngọc Sơn luôn được duy trì giữ gìn sạch sẽ, khang trang

Cùng với đó, nhờ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quỳnh Lưu Lê Xuân Kiên trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM nâng cao

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Xuân Dinh trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM nâng cao

Năm 2023 tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt trên 320.938 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế kinh tế đạt 8,8%; thu nhập bình quân đầu người tại địa phương ước đạt 51,33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,7%.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu biểu dương những kết quả mà xã Ngọc Sơn đã đạt được

Hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn hóa được duy trì, thực hiện thường xuyên. Năm 2023, toàn xã có 1.835/2.060 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89.1%; 10/11 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 90,9%. Các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả. Quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực; bản sắc văn hóa, truyền thống giữ vững, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn Nguyễn Văn Chương cho biết, thời gian tới, Ngọc Sơn tiếp tục giữ vững, phát triển các tiêu chí, xây dựng địa phương trở thành miền quê đáng sống trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Với những kết quả đạt được, UBND tỉnh đã công nhận xã Ngọc Sơn là xã đầu tiên trong 7 xã miền núi của huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 04/7/2024.

Ngọc Sơn là xã nằm trong vùng bán sơn địa của huyện Quỳnh Lưu, cách trung tâm huyện 7 km về phía Tây. Phía Bắc giáp xã Quỳnh Tân huyện Quỳnh Lưu; Phía Nam giáp xã Diễn Lâm huyện Diễn Châu; Phía Đông giáp xã Quỳnh Mỹ huyện Quỳnh Lưu; Phía Tây giáp xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Tổng diện tích tự nhiên 2.876,88 ha, dân số 8.895 người, bố trí dân cư trên 11 thôn. Có trục đường Quốc lộ 48B chạy qua trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu, thông thương buôn bán, mở rộng các hoạt động dịch vụ, hàng hóa...

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn