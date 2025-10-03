Vượt lũ qua sông làm ròng rọc cứu trợ hơn 1.400 người dân bị cô lập ở Nghệ An

Bão số 10 kèm mưa to kéo dài đã gây ra tình trạng lũ ống, lũ quét tại xã miền núi Yên Hòa, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Lực lượng công an Nghệ An bơi trong nước lũ qua sông làm ròng rọc cứu trợ người dân bị cô lập. Ảnh: Đậu Truyền.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Yên Hòa cho biết, cầu Trung Thắng bắc qua sông Hội Nguyên bị lũ cuốn trôi, đã khiến 312 hộ với 1.403 nhân khẩu tại 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc và bản Tạt; bộ phận của Công an xã và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Yên Hòa làm việc tại trụ sở xã Yên Thắng cũ, bị chia cắt, cô lập hoàn toàn đã hơn 5 ngày.

Với quyết tâm không để người dân bị thiếu đói, từ chiều ngày 1/10, chính quyền xã Yên Hòa cùng nhiều lực lượng đã triển khai, tìm phương án đưa nhu yếu phẩm qua sông vào các bản bị cô lập.

Ngày 2/10, chính quyền, lực lượng công an xã Yên Hòa cùng lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã phải bất chấp hiểm nguy bơi qua sông vượt nước lũ cuồn cuộn để làm cầu dây nghiêng, ròng rọc vận chuyển nhu yếu phẩm sang địa bàn bị cô lập.

Lực lượng chức năng xã Yên Hòa làm ròng rọc đưa nhu yếu phẩm qua sông cứu trợ người dân bị cô lập. Ảnh: Đậu Truyền.

Theo thống kê, cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Yên Hòa, nơi phải gánh chịu hậu quả của trận lũ lịch sử vào cuối tháng 7 vừa qua. Ước tính tổng thiệt hại kinh tế lên đến 68 tỷ đồng tính đến 19h ngày 3/10/2025. Xã này cũng ghi nhận có 2 người mất tích hiện chưa tìm thấy. Thiệt hại về nhà ở rất nghiêm trọng, với 8 nhà bị sập hoàn toàn, 234 nhà bị ngập lụt, sạt lở, nâng tổng số nhà bị ảnh hưởng lên 255 nhà. Mạng lưới thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn từ ngày 29/9 đến 2/10. Toàn xã rơi vào tình trạng mất điện cả tuần nay, giao thông bị chia cắt trên diện rộng, đặc biệt là tuyến quốc lộ 48C xuất hiện gần 30 điểm sạt lở. Toàn bộ diện tích hoa màu thiệt hại gần như hoàn toàn.

Ngay sau bão, UBND xã Yên Hòa đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện cào bùn, dọn dẹp rác thải để thông đường, đồng thời cử lực lượng tiếp tế khẩn cấp mì tôm, gạo, và nhu yếu phẩm vào các bản bị cô lập để đảm bảo người dân không bị thiếu đói.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tăng cường 50 cán bộ, chiến sỹ đến xã Yên Hòa cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV