Nghệ An còn 21 thôn, bản và Đảo Mắt chưa có điện lưới quốc gia

Người dân bản biên giới Cha Nga, xã Mỹ Lý tranh thủ dệt thổ cẩm khi có ánh sáng điện ổn định.

Thông tin từ Sở Công thương Nghệ An cho biết, hiện nay, Nghệ An còn 21 thôn, bản và Đảo Mắt chưa được cấp điện, gồm 17 thôn, bản trên địa bàn các xã: Mỹ Lý, Mường Lống, Tri Lễ, Mường Quàng, Mường Chọng, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm và Đảo Mắt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công thương đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng.

Đối với 17 thôn, bản chưa có điện đã thuộc danh mục các dự án thuộc Tiểu hợp phần 1, Chương trình Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam-EU (SETP) được Bộ Công thương báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương, Sở Công thương sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

Công ty Điện lực Nghệ An triển khai cấp điện tạm thời cho các bản Cha Nga, Xốp Dương, Nhọt Lợt, Phá Chiếng (xã Mỹ Lý) và bản Huồi Máy (xã Mường Quàng).

Đối với 4 thôn, bản được đề xuất bổ sung cấp điện gồm: Tổ Đ1 (thuộc bản Na Niếng, xã Tri Lễ); bản Khe Nằn nhánh 2 (xã Chiêu Lưu); cụm dân cư Khe Bô (xã Mường Quàng); cụm 2 bản Huồi Dốc (xã Hữu Kiệm) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công thương để đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng.

Ngày 5/12/2025 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đề xuất chủ trương đầu tư cấp điện.

Do địa hình các bản Cha Nga, Xốp Dương, Nhọt Lợt, Phá Chiếng (xã Mỹ Lý) và bản Huồi Máy (xã Mường Quàng) phức tạp, chưa thể triển khai được việc lắp đặt hệ thống cột, nên trong khi chờ đường giao thông được đầu tư xây dựng, trước mắt, Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện theo phương án đầu tư hệ thống hạ thế, kéo dây, lắp công-tơ và sử dụng nguồn điện máy phát. Công tác cấp điện tạm thời cho các bản này đã được hoàn thành trong tháng 12/2025.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: nhandan.vn