Nghệ An: Lũ đổ về nhanh, 21 thôn ngập sâu, hơn 20.000 nhân khẩu bị cô lập

21 thôn ngập sâu, hơn 20.000 nhân khẩu bị cô lập

Ảnh hưởng từ bão số 10, xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ cũ, Nghệ An) trở thành tâm điểm của lũ dữ. Toàn bộ 21/21 thôn chìm trong biển nước, nhiều nơi ngập kỷ lục 7–8 mét. Hơn 20.000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, hàng nghìn hộ phải sơ tán khẩn cấp, nhiều người buộc ngủ trên nóc nhà tránh dòng nước xiết.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết, từ ngày 29/9, lũ đã nhấn chìm nhiều khu dân cư. "Xã mất điện 3 ngày qua, sóng điện thoại gián đoạn, điện thoại các xóm trưởng đều trong tình trạng hết pin nên việc thống kê thiệt hại gần như bất khả thi", ông Nam nói.

Xã Nghĩa Hành (Nghệ An) nằm ven sông Con – một nhánh lớn trong hệ thống sông Cả (sông Lam). Dòng sông dài hơn 30 km chảy qua địa bàn xã, biến nơi đây thành cửa ngõ hứng lũ mỗi khi mưa bão tràn về.

Nước lũ ngập sâu gần như toàn bộ xã Nghĩa Hành, thuộc huyện Tân Kỳ cũ của tỉnh Nghệ An

Trong dòng nước mênh mông, anh Nguyễn Quốc Việt Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hành vẫn bám sát địa bàn để hỗ trợ bà con. Anh kể, chỉ vài giờ từ nửa đêm 29 đến rạng sáng 30/9, nước đã dâng ngập toàn xã.

Ban đầu ai cũng nghĩ sẽ chỉ ngập như mọi năm, nhưng chỉ chốc lát, nước đã tràn khắp nơi. Nhiều hộ hoảng loạn, không kịp di dời tài sản; rơi vào cảnh bất lực khi lũ ập đến quá nhanh. Có người một mình chống chọi trong căn nhà ngập sâu, tài sản không kịp di dời đành phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Có trường hợp nước dâng vượt mái, chủ nhà được lực lượng cứu hộ tiếp cận kịp thời nên may mắn thoát nạn, nhưng khi trở về, tài sản đã không còn gì.

Tại xóm Lê Lợi – nơi anh Việt Anh sinh sống, 3/4 số hộ đã chìm hoàn toàn. Người già, trẻ nhỏ dìu dắt, bấu víu nhau thoát thân. "Nhiều người chỉ kịp ôm con trèo lên mái nhà, ngồi co ro trong mưa lạnh suốt đêm", anh chia sẻ.

Theo lời các cụ cao niên trong xã thì đây là trận lũ nặng nhất từ năm 1962, thậm chí vượt cả năm 1978.

Người dân trú tạm trên thuyền, ngủ qua đêm giữa lũ dữ

"Có lúc phải kêu gọi bà con tự cứu lấy mình"

Trong hoàn cảnh giao thông bị chia cắt, theo Bí thư đoàn xã Nghĩa Hành, việc cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn. Cano, xuồng nhỏ từ một vài doanh nghiệp không đủ để tiếp cận khắp nơi. Lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, đoàn thể phải làm việc xuyên đêm, đưa từng hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo ghi nhận, việc tiếp tế cho Nghĩa Hành gian nan hơn nhiều so với xã Tân Kỳ cũng bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo đại diện MTTQ xã Nghĩa Hành, nguyên nhân là do đường sá vốn đã cách trở, nay lại bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

"Cho đến lúc này, chúng tôi mới chỉ đưa được khoảng 70 suất quà cứu trợ vào trong xã, chủ yếu là mì tôm, nước uống để bà con cầm cự qua ngày. Lực lượng địa phương vẫn đang nỗ lực vượt lũ để đưa thêm hàng hóa, nhưng số lượng còn rất hạn chế", Bí thư đoàn xã Nghĩa Hành nói.

Đoàn viên, dân quân xã Nghĩa Hành vượt lũ trao quà hỗ trợ bà con

Theo đại diện xã Nghĩa Hành, thời điểm lũ lên cao, nhiều đoàn viên thanh niên cũng bị mắc kẹt, không thể tham gia hỗ trợ. Số ít tình nguyện viên còn lại chèo thuyền đi phát mì tôm, nước uống.

"Nguồn lương thực trong xã có hạn, mưa gió vẫn rít. Tôi chỉ biết nhắn nhủ bà con chia sẻ cho nhau, giữ bình tĩnh. Có lúc, tôi phải thốt lên: "Bà con hãy tự cứu lấy mình trước, chính quyền sẽ tới ngay khi có thể". Nói ra mà nghẹn lòng", anh kể.

Đêm 30/9, toàn bộ lực lượng xã áp dụng phương châm "4 tại chỗ" để cứu dân. Nhiều người dân phải trải qua đêm trên nóc nhà, trong khi nước dưới chân vẫn dâng cao.

Tính đến chiều 1/10, nhiều điểm trên địa bàn xã vẫn bị cô lập, 17/21 xóm bị chia cắt, giao thông tê liệt, nhiều nơi nước ngập trên 2 mét. Cứu trợ từ bên ngoài chỉ có thể vào bằng cano hoặc thuyền nhỏ, nhưng số lượng ít, chưa đáp ứng được.

2 xã Tân Kỳ và Nghĩa Hành (thuộc huyện Tân Kỳ cũ) là những địa phương của Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt sau bão số 10

Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng tài sản, hoa màu, vật dụng sinh hoạt của bà con hư hỏng nặng. Nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay, thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men.

“Người dân cho biết đã trải qua nhiều trận lũ, nhưng lần này là khốc liệt nhất. Bà con hoảng loạn, nhiều gia đình mất trắng, giờ chỉ trông chờ vào cứu trợ kịp thời để cầm cự qua ngày", Phó Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Hành nghẹn ngào nói.

Tác giả: Phan Huy - Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

