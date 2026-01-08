Phát hiện hơn 1.000 iPhone, iPad đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ

Thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 30/12/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 – Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng PC03, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, khám xét đột xuất 3 hộ kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn phường Hạc Thành.

Hình ảnh kiểm tra hàng hóa tại Hộ kinh doanh.

Các điểm kiểm tra gồm: Hộ kinh doanh Phạm Văn Chung (địa chỉ 246 Nguyễn Trãi); Hộ kinh doanh Cửa hàng Đỗ Đăng Hùng (số 3 Hà Văn Mao) và kho hàng của Hộ kinh doanh Ngô Văn Minh (số 97 Ngô Thì Nhậm), cùng thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng hơn 1.000 sản phẩm là điện thoại di động và máy tính bảng iPad đã qua sử dụng, gồm 416 chiếc điện thoại iPhone các loại và 687 chiếc máy tính bảng iPad các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cũng như giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Đội QLTT số 9 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật có dấu hiệu vi phạm để xác minh, làm rõ. Ước tính ban đầu, tổng trị giá lô hàng trên 4 tỷ đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, ngày 01/01/2026, Đội QLTT số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật và phương tiện vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn