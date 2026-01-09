Liên tiếp bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Nguyễn Dũng Sơn và Hoàng Việt Huy tại cơ quan Công an

Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 06/01/2026 tại đường tỉnh 537C (thuộc khối Điện Biên, phường Cửa Lò) Công an phường Trường Vinh phối hợp với Công an phường Cửa Lò phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Dũng Sơn (sinh năm 1974), trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,340 gam ma túy đá. Cùng ngày, tại số nhà 3, đường Lê Văn Miến, phường Cửa Lò, Công an phường Trường Vinh phối hợp với Công an phường Cửa Lò phát hiện, bắt Hoàng Việt Huy (sinh năm 1981), trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (ma túy đá), có trọng lượng 0,774 gam ma túy đá.

Được biết, đây là hai đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, đối tượng không tu chí làm ăn mà thường xuyên tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Hiện Công an phường đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cao Loan - Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn