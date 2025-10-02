Nước lũ cao nhất trong 15 năm lên quá nhanh ở Hà Tĩnh, hàng ngàn hộ dân vẫn đang bị cô lập

Làng mạc ở xã Đức Quang chìm trong nước lũ vào chiều ngày 1-10 - Ảnh: LÊ MINH

Làng mạc chìm trong biển nước

Ngày 1-10, tại xã Đức Quang (Hà Tĩnh), tuyến độc đạo dẫn vào nhiều làng mạc của xã này vẫn ngập sâu trong nước lũ.

Dẫn chúng tôi tới các khu vực bị nước lũ nhấn chìm bằng chiếc xuồng máy, một cán bộ UBND xã Đức Quang nói rằng: Ba ngày nay nước lũ tràn về nhấn chìm đồng ruộng, nước vào nhà dân làm hư hại tài sản, người dân muốn ra ngoài phải chèo trên những chiếc thuyền nhỏ nên không những rất bất tiện mà còn nguy hiểm.

Người dân dùng thuyền nhỏ để di chuyển ra khỏi vùng bị nước cô lập - Ảnh: LÊ MINH

Theo người dân ở đây, sáng 29-9 bão Bualoi vừa tan thì bất ngờ lũ từ thượng nguồn theo sông đổ về rất nhanh khiến người dân không kịp trở tay, họ chỉ kịp tìm chỗ cao nhất trong nhà để tránh trú, tài sản, đồ đạc không kịp thu dọn, bị nước nhấn chìm.

“Lũ về nhanh nhưng rút rất chậm, khiến cho hàng loạt nhà dân, trường học bị chìm sâu trong nước suốt 3 ngày nay, chúng tôi muốn ra cũng rất khó vì không có thuyền, hết lương thực phải gọi nhờ chính quyền giúp đỡ” - một người dân nói.

Một ngôi nhà của người dân xã Đức Quang ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: LÊ MINH

Theo anh Phan Văn Thảo (30 tuổi, ngụ xã Đức Quang), đêm 28-9 bão bắt đầu đổ bộ đã làm bay mất mái che trước nhà của gia đình, nhà bếp tập kết lúa cũng bị tốc mái khiến gần 6 tạ lúa bị ngấm nước.

“Khoảng 7h sáng 29-9 nước lũ đổ về rất nhanh rồi tràn vào nhà, lúc này bố tôi gần 80 tuổi và vợ tôi leo lên gác xép trong nhà để tránh lũ, tôi chỉ kịp kê cao tủ lạnh, tivi thì nước đã dâng lên hơn 1m” - anh Thảo nói.

Anh Phan Văn Thảo những ngày qua rất hăng hái làm nhiệm vụ cứu trợ người dân vùng lũ - Ảnh: LÊ MINH

Sẵn sàng tiếp tế người dân vùng lũ

Anh Thảo tham gia lực lượng dân quân tự vệ của xã Đức Quang nên ba ngày nay dù nước đang làm ngập ngôi nhà của gia đình nhưng anh vẫn xung kích tham gia lực lượng cứu hộ, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân. Thi thoảng anh mới trở về nhà để hỗ trợ chút ít rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ cứu trợ.

“Ba ngày qua nước lũ dâng cao, mất điện, lương thực thực phẩm khan hiếm nên gia đình tôi cũng như những hộ gia đình khác ăn mì tôm qua ngày. Với những hộ gia đình ở nhà cấp 4 điều kiện sống hiện rất khó khăn, họ ở trên gác xép với diện tích hạn chế, có nhiều người thiếu lương thực, nước uống đã phải nhờ cứu trợ. Đã 15 năm rồi mới xuất hiện lũ bất ngờ và nước lên nhanh như thế” - anh Thảo nói thêm.

Một người dân đi thuyền trong khuôn viên Trường tiểu học Quang Vĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Không chỉ nhà dân mà các cơ sở giáo dục tại đây cũng bị ngập sâu trong nước lũ. Ghi nhận tại Trường tiểu học Quang Vĩnh đến 1-10 nước vẫn ngập sâu.

Cô Cao Thị Cẩm Long - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Vĩnh (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) - cho biết thời điểm nước ngập sâu nhất gần 1,5m, đợt lũ này nước rút rất chậm, đến hôm nay trong phòng học vẫn còn đo được nước ngập đến gần 1m, bàn ghế và nhiều sách vở của học sinh bị ngâm nước.

Lực lượng Công an xã Đức Quang dùng ca nô tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ - Ảnh: LÊ MINH

Hai ngày nay chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự xã phải bố trí xuồng máy, ca nô để vận chuyển lương thực chủ yếu là mì tôm, bánh, nước ngọt để tiếp tế cho người dân. Do phương tiện nhỏ, mỗi lần vận chuyển không được nhiều hàng hóa nên các phương tiện phải hoạt động liên tục để kịp thời cung cấp cho người dân.

Trường mầm non Quang Vĩnh ngập sâu gần 2m trong lũ - Ảnh: LÊ MINH

Trạm y tế xã Quang Vĩnh cũ bị bão làm tốc mái và chìm trong nước lũ chiều 1-10 - Ảnh: LÊ MINH

