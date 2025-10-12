Vượt chỉ tiêu gần gấp đôi, Nghệ An trở thành điểm sáng về phát triển nhà ở xã hội

Nghệ An đã hoàn thành 2.381 căn nhà ở xã hội, đạt 168% kế hoạch.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại phiên họp đánh giá tiến độ thực hiện Đề án “1 triệu căn nhà ở xã hội”, tính đến hết quý III/2025, trên toàn quốc có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với tổng quy mô hơn 637.000 căn hộ.

Trong đó, 165 dự án đã hoàn thành, 151 dự án đang thi công và 380 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Riêng trong 9 tháng năm 2025, cả nước đã khởi công mới 73 dự án với quy mô gần 58.000 căn hộ, hoàn thành hơn 50.000 căn, đạt 50,5% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm, tổng số căn nhà ở xã hội được hoàn thành sẽ đạt gần 90% chỉ tiêu đề ra.

Trong số các địa phương triển khai hiệu quả, Nghệ An được đánh giá là một điểm sáng nổi bật. Năm 2025, tỉnh được giao chỉ tiêu xây dựng 1.420 căn nhà ở xã hội, nhưng đến nay đã hoàn thành 2.381 căn, đạt 168% kế hoạch.

Nhà ở xã hội KT Home tại xã Trung Lộc, Nghệ An.

Bên cạnh đó, địa phương đang tiếp tục triển khai hơn 4.300 căn, dự kiến hoàn thành thêm khoảng 2.548 căn trong năm, nâng tỷ lệ thực hiện lên 179% so với mục tiêu.

Thành công này đến từ việc Nghệ An chủ động tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, quy hoạch quỹ đất và huy động nhiều nguồn lực xã hội hoá để phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và đối tượng chính sách. Sau khi Nghị quyết số 201/2025/QH15 và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP được ban hành với nhiều quy định thông thoáng, việc triển khai các dự án tại Nghệ An đã có bước tiến rõ rệt.

Với kết quả vượt xa chỉ tiêu và cách làm năng động, Nghệ An được kỳ vọng sẽ tiếp tục là hình mẫu trong việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội, góp phần đảm bảo an sinh cho người dân và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn