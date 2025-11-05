Vùng đất 55km2 có truyền thống cách mạng tại Nghệ An hướng tới phát triển cả công nghiệp, nông nghiệp, nâng thu nhập bình quân lên 150 triệu/người

Vùng đất lịch sử vươn mình trong giai đoạn phát triển mới

Xã Văn Hiến (tỉnh Nghệ An) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã Hòa Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn và Thượng Sơn thuộc huyện Đô Lương (cũ), có diện tích tự nhiên hơn 55 km², dân số trên 39.000 người. Không chỉ là vùng đất trung du giàu truyền thống, nơi đây còn ghi dấu như một phần quan trọng trong lịch sử cách mạng của tỉnh.

Xã Văn Hiến hướng đến phát triển mạnh về lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ trong những năm tới

Trong kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1965 đến 1972, xã Thượng Sơn (cũ) từng là nơi sơ tán, đứng chân của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An khi thành phố Vinh trở thành trọng điểm ném bom. Khu vực này được lựa chọn nhờ địa hình kín đáo, nằm xa vùng oanh tạc, thuận tiện liên lạc với các huyện miền núi phía Tây, đồng thời vẫn duy trì kết nối với đồng bằng và trung tâm tỉnh. Nhân dân địa phương luôn đoàn kết, che chở, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cơ quan lãnh đạo trong suốt thời kỳ kháng chiến, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử cách mạng của Nghệ An.

Trong giai đoạn 2020–2025, cả 5 xã tiền thân đều đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tạo nền tảng cho sự hình thành xã Văn Hiến ngày nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm, tổng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt 3.122 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hướng công nghiệp – xây dựng (36%), thương mại – dịch vụ (44,2%) và nông nghiệp chỉ còn 19,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 87,6 triệu đồng/năm.

Trong nhiệm kỳ, địa phương đầu tư hơn 328 tỷ đồng xây dựng 133 công trình lớn nhỏ, trong đó nguồn vốn cấp trên hỗ trợ 186,7 tỷ đồng, ngân sách xã 130,8 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 11,3 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng nông thôn, giao thông, cụm công nghiệp Thượng Sơn được hoàn thiện, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển sản xuất. Toàn bộ 5 xã trước sáp nhập đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nâng cao và 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu về văn hóa. Phong trào văn hóa, thể thao được duy trì mạnh mẽ, 28/33 xóm và 22 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa, 33/33 xóm có sân thể thao và 20 xóm có dụng cụ tập luyện ngoài trời.

Xây dựng Văn Hiến thành điểm sáng phát triển của Nghệ An

Sau sáp nhập, xã Văn Hiến đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa phong phú và giữ vững quốc phòng – an ninh. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm phấn đấu đạt 11–12%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh với nông – lâm – thủy sản chiếm 13,6%, công nghiệp – xây dựng 40,2% và dịch vụ – thương mại 46,2%. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 150–160 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã đạt 3.800–4.000 tỷ đồng và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,55%.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Văn Hiến định hướng phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô 3–5 ha rau màu tại Hòa Sơn, Tân Sơn, Thượng Sơn. Hình thành vùng lúa chất lượng cao 20–30 ha tại Hòa Sơn, Tân Sơn, Quang Sơn. Địa phương khuyến khích mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị, gắn bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiến tới phát triển nông nghiệp sạch và hữu cơ.

Song song đó, xã đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ, quy hoạch lại trung tâm xã và khu vực dọc quốc lộ. Nâng cấp hệ thống chợ Đình, chợ Vịnh, chợ Quang Sơn, chợ Thượng Sơn và thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Thượng Sơn nhằm tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Hồ Lê Ngọc từng nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào tháng 8/2025 rằng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Hiến phải tiếp tục nỗ lực để trở thành điểm sáng phát triển của Nghệ An, hướng tới đô thị hóa bền vững trong giai đoạn tới.

