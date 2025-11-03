681 tỉ đồng xây trường liên cấp biên giới Nghệ An: An toàn là tiên quyết

Học sinh miền núi Nghệ An háo hức nhận áo ấm mùa đông - Ảnh: DOÃN HÒA

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An - cho hay tại Nghệ An sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 21 xã biên giới đất liền.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298 của Chính phủ, tỉnh đã đánh giá, thống kê và trình danh sách 21 trường để đầu tư xây dựng, trong đó có 10 trường được phê duyệt kế hoạch đầu tư trong năm 2025.

Đến nay, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Na Ngoi đã được Tập đoàn Sungroup hỗ trợ đầu tư và tổ chức khởi công với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 681,461 tỉ đồng cho tỉnh Nghệ An để thực hiện đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới.

Dự kiến ngày 9-11, cùng với các xã biên giới trên cả nước, tại Nghệ An sẽ có 9 trường tổ chức khởi công tại các xã: Nhôn Mai, Keng Đu, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Hạnh Lâm, Tri Lễ.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, địa bàn miền núi biên giới rất khó khăn để khảo sát, bố trí được khu đất phù hợp với các yêu cầu về diện tích, quy mô của điểm trường theo tiêu chuẩn của chương trình (quy mô mỗi trường có diện tích 5-10ha, khoảng 30 lớp/trường, tương ứng khoảng 1.000 học sinh/trường).

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành để xác định rõ các địa điểm, vị trí, diện tích, mặt bằng để đảm bảo xây dựng các trường theo quy định.

Trong trường hợp không đảm bảo thì phải chủ động nghiên cứu và đề xuất với Trung ương.

Các địa điểm này phải đảm bảo yếu tố tiên quyết là an toàn tuyệt đối; đảm bảo đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật về đường, điện, nước...

UBND tỉnh Nghệ An chủ động rà soát nguồn gốc đất đai, quy hoạch các vị trí dự kiến xây dựng trường; rà soát các thủ tục đầu tư liên quan, căn cứ vào các quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương để đề xuất quy trình thủ tục và phương án áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Huy động nguồn nhân lực của địa phương, phối hợp với nhân lực của nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện chi tiết, đặc biệt là 10 trường phải hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

Hằng tháng, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An sẽ nghe tiến độ, kết quả thực hiện chương trình để đôn đốc, chỉ đạo.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn