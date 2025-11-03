Lên phương án đưa vào sử dụng một trường học tại Nghệ An bị bỏ hoang sau 1 năm bàn giao

Dãy nhà 3 tầng Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cơ sở 2 (tại Nghệ An) sau hơn 1 năm bàn giao nhưng chưa đưa vào sử dụng. Ảnh: Ngọc Anh

Nghệ An sớm đưa trường học bị bỏ hoang 1 năm vào sử dụng, tránh lãng phí sau đầu tư và đáp ứng nhu cầu dạy học trên địa bàn

Ngày 3/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tổ chức cuộc họp bàn phương án đưa Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cơ sở 2, với kinh phí xây dựng hơn 23 tỷ đồng đã hoàn thành nhưng hơn 1 năm qua trường học này vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cơ sở 2 được đầu tư hơn 23 tỷ đồng, khởi công năm 2023 và hoàn thành tháng 10/2024. Mặc dù đã bàn giao hơn 1 năm, ngôi trường mới với dãy nhà 3 tầng, 18 phòng học, nhà xe vẫn khóa cửa, nằm giữa cánh đồng nhưng chưa có đường thuận lợi đi vào. Tại cơ sở mới này chưa được đầu tư đồng bộ, còn thiếu nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, sân chơi, bãi tập và còn thiếu nhiều trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng.

Chủ trì cuộc họp là ông Võ Khắc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú nhằm tìm giải pháp sử dụng hiệu quả Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cơ sở 2. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cơ sở 2, nghe báo cáo của Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân và ý kiến các phòng ban, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú Võ Khắc Hùng kết luận thống nhất phương án trước mắt tổ chức dạy học song song tại cả hai cơ sở.

Theo đó, cơ sở 1 tại điểm trường cũ ở khối Kim Sơn sẽ tiếp tục dạy các môn chính khóa; còn cơ sở 2 được sử dụng để tổ chức dạy các môn năng khiếu như: Âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất, tiếng Anh tăng cường và học phụ đạo.

Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú giao Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân rà soát cơ sở vật chất, tận dụng tối đa thiết bị hiện có; Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định phương án dạy học.

Đồng thời tham mưu bố trí kinh phí cải tạo tuyến đường vào trường, bổ sung trang thiết bị cần thiết dạy học tại cơ sở 2 kịp thời.

Tất cả các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Con đường vào Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cơ sở 2 chưa được đầu tư đồng bộ, còn ngập úng vào ngày mưa. Ảnh: Ngọc Anh



Lãnh đạo phường Vinh Phú khẳng định, sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các phòng chuyên môn, nhằm sớm Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cơ sở 2 vào sử dụng, tránh lãng phí sau đầu tư và đáp ứng nhu cầu dạy học trên địa bàn.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn