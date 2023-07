Vụ lùm xùm thi Genius Olympiad: Có gian lận, thực hiện các bước thu hồi giải thưởng

Sáng 11-7, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad đã có những phản hồi bước đầu xung quanh những lùm xùm tại cuộc thi Genius Olympiad. Theo nguồn tin, Ban tổ chức cuộc thi cũng đã có phản hồi đến các đơn vị, cá nhân liên quan là gia đình em M.C, Q.U và Trường THPT Gia Định (quận Bình Thanh).

Được biết, trong phản hồi, ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad đã điều tra một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hoạt động gian lận trong các bài viết sáng tạo gửi cho Genius Olympiad. Là một tổ chức cam kết duy trì tính chính trực và phát huy tài năng thực sự, các bên có trách nhiệm giải quyết các trường hợp gian lận kịp thời và thực hiện hành động thích hợp.

Đề tài và số báo danh của em L.K.M.C nhưng bị thầy giáo can thiệp để em Q.U dự thi

Phản hồi của Ban tổ chức cũng nêu rõ: Nhận thấy rằng một dự án gần đây được gửi cho Genius Olympiad đã được phát hiện có mức độ tương đồng cao với dự án ban đầu của một học sinh khác. Cả hai học sinh đều được giám sát bởi cùng một giáo viên. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với tác phẩm gốc và có 3-4 câu rất giống chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ. Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc. Sau khi kiểm tra cũng đã kiểm tra cả hai tác phẩm dựa trên các văn bản do Al tạo ra và cả hai tác phẩm đều được xác định là do con người tạo ra bằng hai công cụ khác nhau. Do phát hiện này, ban tổ chức đã thực hiện các bước cần thiết để thu hồi giải thưởng liên quan đến việc gửi gian lận. Đồng thời bất kỳ giải thưởng liên quan nào sẽ bị hủy bỏ....

Ngoài ra, đối với người giám sát (người đồng hành- PV) sẽ không thể gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới. Đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc thi; khuyến khích tất cả những người tham gia, người giám sát và nhân viên tiếp tục cảnh giác trước mọi hình thức hành vi sai trái, bao gồm cả đạo văn và gian lận...

Như Báo Người Lao Động đã liên tục thông tin, từ ngày 7-7, một bài viết lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội về một học sinh tố cáo bị học sinh Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM) ăn cắp bài thi trong cuộc thi Genius Olympiad 2023 diễn ra tại Mỹ vừa qua và việc này có sự can thiệp của thầy Nguyễn Minh Trung.

Trong khi đó, phía phụ huynh em Q.U khẳng định bài thi do em Q.U. thực hiện. Tuy nhiên, chị Trần Hồng Điệp, phụ huynh em M.C. - người tố mình bị "đạo văn" - khẳng định thầy Trung đã gian dối trong quá trình đồng hành tại cuộc thi. Cụ thể là lấy bài thi của em M.C để Q.U dự thi.

Trước đó, tối 10-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết Sở GD-ĐT TP đã yêu cầu Trường THPT Gia Định báo cáo một số vấn đề liên quan đến những lùm xùm tại cuộc thi Genius Olympiad ở Mỹ thời gian vừa qua mà Báo Người Lao Động đã phản ánh. Người phát ngôn Sở GD-ĐT TP khẳng định Sở GD-ĐT TP đã nắm thông tin và đang yêu cầu Trường THPT Gia Định thực hiện báo cáo và xử lý. Cụ thể, theo ông Minh, Trường THPT Gia Định phải báo cáo về việc xin phép đi nước ngoài về việc riêng của giáo viên Nguyễn Minh Trung nhưng lại tham gia đồng hành với học sinh tại một cuộc thi quốc tế.

