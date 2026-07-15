Vụ Herbitech: Kết quả giám định, căn cứ xác định hàng giả là chính xác, khách quan

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, khẳng định việc thu thập chứng cứ đúng quy định pháp luật; đồng thời bác các quan điểm đề nghị thay đổi tội danh, không phải đồng phạm, trả lại hồ sơ...

Đối đáp về tính hợp pháp của kết luận giám định và căn cứ xác định sản phẩm của Công ty Herbitech là hàng giả, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, kết luận giám định trong vụ án được thực hiện bởi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế). Đây là hai cơ quan đầu ngành có đầy đủ thẩm quyền và năng lực chuyên môn.

Quá trình giám định được thực hiện trên hệ thống thiết bị hiện đại, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và do các giám định viên có trình độ chuyên môn thực hiện. Tại phiên tòa, giám định viên cũng đã công khai khẳng định kết quả giám định bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Viện Kiểm sát cho rằng một số luật sư và bị cáo đã hiểu chưa đầy đủ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Theo quy định này, hàng giả là hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng, đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị, công dụng chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức đã công bố hoặc ghi trên nhãn.

Do đó, chỉ cần sản phẩm vi phạm một trong các tiêu chí trên đã đủ căn cứ xác định là hàng giả, không thể hiểu rằng chỉ khi hàm lượng chất chính dưới 70% mới bị coi là hàng giả.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe là sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe con người nên thành phần, hàm lượng và công dụng đã công bố không chỉ là thông tin mang tính hình thức mà là căn cứ để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm.

"Trong suốt phiên tòa thì các vị luật sư tìm kẽ hở về thuật ngữ nhưng tuyệt đối không ai chạm đến một giá trị cuối cùng, đó là sức khỏe và lòng tin của người tiêu dùng", đại diện Viện Kiểm sát nêu.

Theo Viện Kiểm sát, việc các bị cáo chủ động cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhưng vẫn giữ nguyên tên sản phẩm, bao bì và công dụng để đưa ra thị trường đã làm thay đổi bản chất sản phẩm so với hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Đây không phải sai số kỹ thuật hay nhầm lẫn trong sản xuất mà là hành vi có chủ đích nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Đối đáp với quan điểm của Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa cho rằng việc xác định sản phẩm của Công ty Herbitech là hàng giả cần căn cứ đúng quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP và hồ sơ công bố sản phẩm.

Theo luật sư, qua phần trình bày của giám định viên tại phiên tòa, đối với những sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng, việc đánh giá phải căn cứ vào chỉ tiêu này, thay vì chỉ dựa vào bảng thành phần. Trong khi đó, hồ sơ công bố của các sản phẩm trong vụ án đều có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu.

Luật sư cho rằng các bị cáo thừa nhận việc sản xuất có sai lệch so với hồ sơ công bố, nhưng cần làm rõ mức độ sai lệch để xác định đó có phải là hành vi sản xuất hàng giả hay chỉ là vi phạm về chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, luật sư cũng không đồng tình với quan điểm của Viện Kiểm sát về việc ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin người tiêu dùng.

Theo luật sư, trong nhiều năm hoạt động, Công ty Herbitech không ghi nhận phản ánh hay khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp đã thực hiện kiểm nghiệm nguyên liệu đầu vào và thành phẩm trước khi đưa ra thị trường nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, khái niệm hàng giả tại Điều 198 đang áp dụng quá chung chung. Luật sư cho rằng, việc xác định hàng giả đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần căn cứ vào quy định chuyên ngành, trong đó đánh giá chất lượng phải dựa trên chỉ tiêu chất lượng tạo nên công dụng của sản phẩm, thay vì chỉ đối chiếu thành phần nguyên liệu.

Theo luật sư, nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chủ yếu là dược liệu, trong khi hàm lượng hoạt chất của dược liệu có thể khác nhau tùy điều kiện trồng trọt, thu hoạch và hiện chưa có phương pháp định lượng đối với một số hoạt chất. Vì vậy, công dụng của sản phẩm phải được xác định thông qua kiểm nghiệm.

Về mức hình phạt đề nghị, trước ý kiến của một số luật sư cho rằng quá nghiêm khắc, đại diện Viện kiểm sát cho biết khi đề nghị hình phạt đã xem xét đầy đủ vị trí, vai trò, tính chất, mức độ tham gia phạm tội của từng bị cáo; thời gian, phạm vi thực hiện hành vi; số lượng, giá trị hàng giả; thiệt hại; nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tác giả: H. Nguyên

Nguồn tin: nhandan.vn