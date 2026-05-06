Một ngân hàng giảm gần 2.600 nhân sự quý đầu năm

Theo báo cáo hợp nhất của Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank), tổng nhân viên của ngân hàng mẹ và các công ty con tính đến hết tháng 3 năm nay còn khoảng 14.100 người, giảm hơn 2.700 người so với đầu năm.

Như vậy chỉ trong 3 tháng, nhà băng này và các công ty con giảm 16% quy mô nhân sự, trong đó tập trung tinh giảm tại ngân hàng mẹ (giảm gần 2.600 người so với đầu năm).

Cùng với việc thu hẹp nhân sự, chi phí hoạt động của Sacombank cũng giảm 519 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chi phí cho nhân viên gần như đi ngang ở mức 2.000 tỷ đồng.

Đây là đợt tinh gọn bộ máy lớn nhất của Sacombank trong những năm gần đây. Năm ngoái, nhà băng này cũng đã giảm dần quy mô nhân sự nhưng với mức giảm chỉ khoảng 1.300 người cho cả năm.

Quý đầu năm, lợi nhuận của Sacombank giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do tăng trích lập dự phòng rủi ro trong bối cảnh tập trung tái cấu trúc và xử lý nợ xấu.

Cụ thể, lãi hợp nhất trước thuế khoảng 2.100 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng kỳ này hơn 2.000 tỷ đồng, gấp 10 lần so với ba tháng đầu năm ngoái.

Bên cạnh đó, thu nhập lãi thuần cũng giảm hơn 800 tỷ đồng do chi phí vốn tăng nhanh hơn thu nhập. Thu nhập lãi tăng 1.500 tỷ đồng nhưng chi phí trả lãi lại tăng mạnh hơn, thêm 2.300 tỷ đồng.

Để thu hẹp đà giảm lợi nhuận, Sacombank đẩy mạnh tiết giảm chi phí và cải thiện nguồn thu ngoài lãi. Chi phí hoạt động hợp nhất giảm 520 tỷ đồng so với cùng kỳ xuống còn 3.400 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập từ các hoạt động ngoài lãi tăng 560 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nguồn thu 430 tỷ đồng xử lý nợ.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại nhà băng từ cuối 2025. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới.

Năm ngoái, Sacombank lần đầu tiên công bố lợi nhuận giảm mạnh 40% sau nhiều năm tăng trưởng, do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng vào quý IV/2025. Ngân hàng cho rằng việc này thể hiện quan điểm quản trị rủi ro thận trọng, để cải thiện khả năng phòng thủ trong bối cảnh rủi ro thị trường có xu hướng gia tăng và đảm bảo sự chủ động trong việc xử lý các tài sản tồn đọng.

Tháng 4 năm nay, Sacombank dời địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP HCM ra Phú Thọ. Đây cũng là đại hội đầu tiên của Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập nhà băng và làm tổng giám đốc từ đầu tháng 3 năm nay. Nhà băng này cũng chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.

Sau đại hội, Hội đồng Quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực, trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng. Cùng thời điểm, Hội đồng Quản trị cũng bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Quyền tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng.

