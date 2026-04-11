Truy tố Giám đốc Công ty Herbitech và 18 đồng phạm sản xuất hàng giả

Ngày 11/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Bản kết luận điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (có trụ sở tại số 56, ngõ 144, phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 19 bị can thuộc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Bị can Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, quy định tại các Điều 193, Điều 221 và Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Phạm Vũ Khiêm. Ảnh: Bộ Công an

Bị can Trần Thị Huệ, nhân viên hỗ trợ điều hành hoạt động của Công ty, bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại các Điều 193, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can Phùng Thị Thu, Phụ trách Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng; Sái Thị Thu, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất - Vật tư; Nguyễn Thị Hẹn, Nguyễn Hoài Phương, đều là nhân viên Phòng Kiểm soát chất lượng cùng bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân, Bùi Thị Thu Hà, đều là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách bộ phận kế toán; Đoàn Thị Thu Hà, Dương Quang Khải, Đào Thị Nhị, Đào Thị Hương Hòa, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Luận, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Hà, Phan Thị Thúy An đều là nhân viên kế toán hoặc phụ trách mua hàng của Công ty Herbitech, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra xác định từ khi hoạt động đến tháng 4/2025 với mục đích thu lời bất chính, thu hút được nhiều khách hàng, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm trên và những người khác liên quan biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an công bố danh sách 67 sản phẩm là hàng giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech gia công, sản xuất bán ra thị trường: 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KHA TỬ AN PHẾ ĐƠN 2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ích Thanh Dafa Plus 3. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Hio Sinvin 4. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Thảo Mộc 5. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutviokid NEW ONE 6. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ANTRI MEDSTAND 7. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Bromelain 8. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI-Proho MEC - IVY 9. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Bee 10. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh Phế An 11. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO BỔ PHẾ ULA 12. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Forteho 13. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HO ULA 14. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ Huyết An Kinh Sharvino 15. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Xoang Medstand 16. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDATA 17. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HoMP 18. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SunBee NOSE 19. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro bổ phế Bevithymo 20. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HUYẾT MỘC ĐAN 21. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO MỘC KHÔI 22. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THYMOPATH GOLD 23. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHỔI MEDSTAND GOLD 24. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NGỌC DẠ LINH 25. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liver Support 26. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY MỘC KHÔI 27. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SunBee ĂN NGON 28. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh nhiệt mát gan 29. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Kosea Liver Kid 30. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liver BON Kid HQC 31. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO AT MATGANTN 32. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEPA GREEN Kid 33. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Can Linh 34. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOVIMED PLUS 35. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Nhiệt Mát Gan ARGININ BABY 36. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DUNG DỊCH UỐNG ĐẠI TRÀNG TRAVIGO 37. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe StomaxGel SyNo 38. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GASTRO BOOST 39. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO Hophe 40. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Nhiệt Mát Gan Liver Cool Premium 41. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN BỔ THẬN MENBACK 42. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN TIỂU ĐÊM CAREMOND 43. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN TIỂU ĐÊM SWEET DREAMS 44. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SÂM NHUNG BỔ THẬN NEWMAX 45. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH HOÀNG NHUNG 46. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố Nữ ISAKIN SPA 47. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cecurin 48. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN ĐẠI TRÀNG COTIS SYNCARE PLUS 49. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOÀNG BẠCH KHANG 50. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN UỐNG BỔ PHỔI VIDTOX 51. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bingo 52. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHẾ BƯỚM BẠC Apollo 53. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI KIDS 54. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Náng Hoa Trắng EXTRA 55. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN TIỂU ĐÊM MEDSTAND 56. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH AVITA 57. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe alpha GOLD 58. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt Huyết 59. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN TIỂU ĐÊM GOLD DREAM 60. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO BEBOPHE 61. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ PHỔI VƯƠNG ĐAN XUYÊN TÂM LIÊN 62. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DRA GAN 63. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe RAMA - BỔ PHỔI 64. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN UỐNG BỔ PHỔI MEDILUNGA 65. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEALTH PRO ĐÔNG TRÙNG THẢO 66. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SYTOCHI 67. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ĂN NGON BABY SHARK

Tác giả: Hải Sơn

Nguồn tin: congthuong.vn