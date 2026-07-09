Phi vụ 'chạy' bệnh án tâm thần cho Mr Pips sau đại án 1.600 tỉ: Bố của 'siêu lừa' cũng bị lừa 2,5 tỉ

Mr Pips Phó Đức Nam tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính - Ảnh: FBNV

Theo kết luận điều tra bổ sung mới được Công an TP Hà Nội ban hành, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị cáo buộc chủ mưu đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỉ, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi của Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi, trú tại Ninh Bình), người thực hiện phi vụ lừa ông Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam). Quang hứa giúp "chạy" bệnh án tâm thần cho Mr Pips và chiếm đoạt tiền.

Từ cuộc tìm luật sư đến lời hứa "lo" giám định tâm thần

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị bắt cuối tháng 10-2024. Trước đó Nam nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips, xây dựng hình ảnh một "chuyên gia đầu tư" thành đạt.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018, Nam cùng một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng mô hình lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nhóm này lập hàng loạt công ty "ma", thuê văn phòng, tuyển nhân viên, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch giả.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các bị hại. Riêng Phó Đức Nam bị xác định là chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của đường dây.

Mr Pips cùng một phần số vàng, tiền bị thu giữ trong vụ án - Ảnh: T.L.

Ngay sau khi biết con trai bị bắt, ông Phó Đức Thắng (bố của Nam) nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm các mối quan hệ với mong muốn con sớm được đưa đi giám định tâm thần rồi chữa bệnh.

Đầu tháng 11-2024, ông Thắng thuê phòng tại một khách sạn ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) để gặp luật sư do Tuấn giới thiệu. Tại đây, ông trao đổi về việc nhờ luật sư bào chữa cho con trai đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau cuộc gặp này, ông tiếp tục nhờ Tuấn tìm người có thể tác động để Nam được đi giám định tâm thần càng sớm càng tốt.

Ít ngày sau, Tuấn sắp xếp một bữa ăn có sự tham gia của Nguyễn Đăng Quang, 46 tuổi, quê Ninh Bình. Trong cuộc gặp, khi nghe ông Thắng trình bày mong muốn xin cho Nam được giám định tâm thần và chữa bệnh, Quang lập tức khẳng định mình "có thể giúp được" và chủ động để lại số điện thoại liên lạc.

100.000 USD và phi vụ lừa "chạy" bệnh án tâm thần

Theo kết luận điều tra, sau khi tạo được niềm tin, Nguyễn Đăng Quang bắt đầu hướng dẫn Phó Đức Tuấn chuẩn bị hồ sơ xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam.

Đồng thời Quang đưa ra yêu cầu phải có 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỉ đồng, để "đi quan hệ" nhằm thúc đẩy việc giám định và điều trị cho Mr Pips.

Tin tưởng lời hứa này, ông Thắng nhờ người thân đưa đi rút 5 tỉ đồng tiền mặt. Hơn 2,5 tỉ đồng sau đó được giao cho Quang thông qua em gái của người này - khi đó là trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng - đứng ra nhận hộ.

Cơ quan điều tra xác định em gái Quang không biết nguồn gốc cũng như mục đích của khoản tiền nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau khi nhận tiền, Quang nhanh chóng chỉ đạo chuyển 1,3 tỉ đồng sang tài khoản người khác, số còn lại chuyển vào tài khoản của mình.

Chỉ trong thời gian ngắn, Quang tiếp tục thực hiện hai giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng vào tài khoản tại Công ty Chứng khoán FPTS để trả nợ, phần tiền còn lại dùng chi tiêu cá nhân.

Điều đáng nói, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đăng Quang hoàn toàn không có chức năng, nhiệm vụ hay bất kỳ khả năng nào có thể tác động để Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần.

Lời hứa "chạy" bệnh án chỉ là cái cớ để Quang chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của ông Thắng.

Do đã sử dụng gần hết số tiền nhận được để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Quang cũng không hoàn trả khoản tiền này. Do đó cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Quang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Màn kịch giấu tiền sau khi Mr Pips bị bắt

Không chỉ bị lừa hơn 2,5 tỉ đồng vì tin lời hứa "chạy" bệnh án tâm thần, ông Phó Đức Thắng còn tìm cách cất giấu số tiền còn lại trước nguy cơ bị cơ quan điều tra thu giữ.

Theo kết luận điều tra, ngay sau khi kiểm tra tài khoản vẫn còn khoảng 20 tỉ đồng, ông Thắng rút 7 tỉ đồng và giao cho cháu họ là Phó Đức Tuấn giữ hộ để lo việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và khắc phục hậu quả sau này.

Tuấn sau đó chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản ngân hàng của mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc.

Vài ngày sau, khi biết cơ quan điều tra đã thu giữ phần lớn tài sản liên quan đến vụ án, ông Thắng lo ngại khoản tiền 7 tỉ đồng cũng sẽ bị phát hiện.

Lúc này Tuấn hướng dẫn ông Thắng lập một giấy vay tiền thể hiện nội dung vay của bà Lộc 10 tỉ đồng. Đồng thời Tuấn còn dặn mẹ vợ nếu sau này cơ quan chức năng làm việc thì khai số tiền trong tài khoản là tiền ông Thắng trả nợ, nhằm hợp thức hóa nguồn gốc khoản tiền.

Tuấn biết rõ Phó Đức Nam đã bị khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỉ đồng là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn nhận giữ, chuyển vào tài khoản người khác và tìm cách hợp thức hóa, nên bị đề nghị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, trong vụ án lừa đảo hơn 1.600 tỉ đồng, cơ quan điều tra còn xác định chính ông Phó Đức Thắng đã nhiều lần giúp con trai đứng tên thành lập doanh nghiệp, mua bất động sản và thực hiện các giao dịch liên quan đến khối tài sản có nguồn gốc từ tiền lừa đảo. Với hành vi này, ông Thắng bị đề nghị xử lý về tội rửa tiền.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn