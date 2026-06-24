Vợ chồng triệu phú đồng tính bị truy tố cùng xâm hại tình dục trẻ em

Ông Barrie Drewitt-Barlow, 57 tuổi, đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc cùng với người chồng thứ hai của mình, Scott Drewitt-Barlow, 32 tuổi. Cặp đôi này đã ra tòa tuần trước với cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục và buôn bán nô lệ hiện đại.

Các bị cáo tiếp tục bị tạm giam và có phiên điều trần tiếp theo vào 7/9, phiên tòa chính thức sẽ diễn ra vào 18/1 năm sau. Cảnh sát Essex hôm 22/6 sau đó thông báo bổ sung thêm các cáo buộc mới.

Ông Barrie Drewitt-Barlow (phải) và chồng. Ảnh: Dailymail

Cụ thể, ông Barrie có thêm 15 cáo buộc, bao gồm hai tội danh quan hệ tình dục với trẻ em; hai tội danh trả tiền cho dịch vụ tình dục của trẻ em; năm tội danh hiếp dâm; bốn tội danh tấn công tình dục; ép buộc cá nhân tham gia hoạt động tình dục mà không có sự đồng ý, và gây ra hoặc xúi giục hoạt động tình dục.

Chồng ông ta, Scott phải đối mặt với hai cáo buộc hiếp dâm khác và một cáo buộc gây ra hoặc xúi giục hoạt động tình dục.

Phạm tội nhắm vào các bé trai

Năm 1999, Barrie và người chồng đầu tiên, Tony được công nhận là "những ông bố đồng tính đầu tiên của nước Anh" khi thuê người sinh con.

Thời điểm đó, họ trở nên nổi tiếng khi chiến đấu với tòa án để được ghi tên của cả hai với giấy khai sinh của các con. Barrie và Tony cũng trở thành cặp đồng tính nam đầu tiên của Anh được phép làm như vậy. Trước đó, họ đều có con riêng với những người vợ trước.

Năm 2019, Barrie một lần nữa làm "dậy sóng" truyền thông bằng việc chia tay Tony và kết hôn với Scott - bạn trai của con gái.

Ông Barrie Drewitt-Barlow (phải) và chồng đầu là những ông bố đồng tính đầu tiên của nước Anh. Ảnh: AP

Barrie là trùm bất động sản với khối tài sản ước tính 200 triệu USD, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Maldon & Tiptree, có nhiều doanh nghiệp khác ở nước ngoài.

Trong phiên điều trần vừa qua, công tố viên cáo buộc cặp đôi "nhắm mục tiêu vào nam thanh niên".

"Họ có thể được gọi là những người nổi tiếng, sống cuộc sống xa hoa triệu bảng và đã xuất hiện trong nhiều phim tài liệu và chương trình truyền hình thực tế", công tố viên dẫn chứng và cáo buộc sử dụng tiếng tăm để "tuyển mộ, kết bạn và dụ dỗ nạn nhân, mời họ đến nhà và các địa điểm khác thuộc sở hữu của mình" để thực hiện hành vi phạm tội.

Hai người bị bắt trong một cuộc đột kích vào nhà của họ ở Danbury, Essex vào ngày 6/5.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net