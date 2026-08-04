Động đất tại Nhật Bản: 2 nhân viên thiệt mạng vì bị ép quay lại cửa hàng cất tiền

Một phần trung tâm thương mại đã đổ sập sau vụ nổ được cho là bắt nguồn từ rò rỉ khí gas, xảy ra khoảng một giờ sau trận động đất - Ảnh: AFP

Theo báo Kyodo ngày 3-8, hai lãnh đạo của Tập đoàn Habita - đơn vị vận hành cửa hàng bách hóa bên trong trung tâm thương mại nơi hai nạn nhân làm việc - đã đến dự tang lễ của cô Otake Kurumi (22 tuổi), một trong hai nạn nhân, để xin lỗi gia đình và trao văn bản tường trình về diễn biến sự việc.

Sau khi trận động đất xảy ra, Otake đã sơ tán khỏi trung tâm mua sắm ở thị trấn Kashima, tỉnh Kunamoto, nhưng sau đó cô được nhìn thấy đã quay trở lại bên trong tòa nhà.

Thông tin từ phía doanh nghiệp công bố ngày 2-8 cho biết hai nhân viên đã được yêu cầu quay trở lại bên trong tòa nhà để cất tiền bán hàng vào két sắt.

Một người thân của nạn nhân cho biết Otake là người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Đại diện Habita cũng thừa nhận quyết định yêu cầu nhân viên quay lại cửa hàng để cất tiền vào két sắt là sai lầm, cho rằng "không có điều gì đáng để đánh đổi bằng mạng người".

Vụ nổ tại trung tâm thương mại xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 28-7 (giờ địa phương), một giờ sau khi trận động đất 7,1 độ xảy ra, khiến 7 người thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo một ngày sau đó, đại diện trung tâm thương mại cho biết chưa xác định được lý do vì sao các nạn nhân vẫn còn ở bên trong khu vực này vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trong khi đã có thông báo sơ tán.

Trong khi đó công tác khắc phục hậu quả động đất vẫn đang tiếp tục được triển khai. Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết tính đến ngày 3-8 đã xác nhận 36 người tử vong trực tiếp do trận động đất, trong khi hai trường hợp khác vẫn đang được điều tra.

Hơn 4.600 công trình bị hư hại và trên 8.000 người vẫn phải sinh sống tại 206 điểm sơ tán.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến Kumamoto để thị sát tình hình, kiểm tra các điểm sơ tán và trao đổi với chính quyền địa phương về nhu cầu hỗ trợ từ chính phủ trung ương.

Theo giới chức Nhật Bản, chính phủ đang ưu tiên cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân tại các điểm sơ tán, đồng thời thúc đẩy việc đưa người dân đến lưu trú tại các khách sạn hoặc cơ sở tạm cư khác nhằm giảm nguy cơ say nắng và các ca tử vong liên quan đến điều kiện sống sau thiên tai trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.

Tuy nhiên chuyến thị sát của bà Takaichi cũng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc lãnh đạo tới vùng thiên tai khi công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang diễn ra có thể làm tăng gánh nặng bảo đảm an ninh và không mang lại nhiều giá trị thực tế.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn