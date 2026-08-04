Lãnh án tù vì giấu thi thể mẹ trong tủ đông suốt 3 năm để trục lợi tiền trợ cấp

Ông Christopher Phillips - Ảnh: WALES NEWS SERVICE

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-8, một người đàn ông Anh đã bị tuyên án tù sau khi cất giấu thi thể mẹ ruột trong tủ đông suốt ba năm, nhằm tiếp tục nhận gần 80.000 bảng Anh (tương đương 108.000 USD) tiền trợ cấp xã hội của bà.

Ông Christopher Phillips (60 tuổi) thừa nhận hành vi cản trở việc an táng hợp pháp đối với mẹ mình, bà Sylvia Phillips (89 tuổi).

Bà Sylvia qua đời tháng 3-2023, nhưng vụ việc chỉ được phát hiện khi ông Phillips bị bắt tại nhà riêng ở thị trấn Porthcawl (miền nam Xứ Wales) vào tháng 2 năm nay.

Ngoài ra, ông Phillips cũng nhận tội lừa đảo khi chiếm đoạt khoảng 78.000 bảng Anh tiền trợ cấp và lương hưu của người mẹ đã qua đời. Cảnh sát hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của cụ bà.

Trước đó, vào tháng 2, cảnh sát đã tới nhà ông Phillips sau khi xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến sự mất tích của bà Sylvia do bà không đến gặp bác sĩ kể từ tháng 9-2022.

Ban đầu, ông Phillips khai với cảnh sát rằng mẹ mình đang ở London cùng người thân.

Tuy nhiên khi tiến hành khám xét căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Sylvia trong một chiếc tủ đông, phía trên phủ đầy hoa và bên cạnh là một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.

Theo truyền thông Anh, ông Phillips đã nói với bác sĩ tâm thần rằng ông "không nỡ rời xa mẹ", trong khi các luật sư bào chữa cho biết người đàn ông 60 tuổi thậm chí ngủ cùng phòng với chiếc tủ đông để có thể ở gần thi thể mẹ.

Thẩm phán Tracey Lloyd-Clarke tuyên phạt ông Phillips 2 năm 4 tháng tù giam, đồng thời nhấn mạnh người mẹ quá cố đã phải "chịu đựng sự sỉ nhục khi bị cất giấu trong tủ đông suốt ba năm", trong khi con trai lại tiếp tục hưởng lợi từ khoản trợ cấp của bà.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn