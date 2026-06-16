Bé gái bị xâm hại tình dục khi sang nhà hàng xóm xem tivi

Ngày 16/6, Việt, 30 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trần Văn Việt tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Theo điều tra, trưa 5/6, khi cháu bé hàng xóm cùng em trai sang xem tivi, Việt dùng lời ngon ngọt để thực hiện hành vi xâm hại.

Bà ngoại bé gái phát hiện sự việc khi sang nhà gọi các cháu về ăn cơm.

Việt bị bắt và thừa nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó không ít trường hợp thủ phạm là người quen hoặc hàng xóm.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tăng cường giám sát, không để trẻ nhỏ ở một mình và trang bị kỹ năng tự bảo vệ để giảm nguy cơ bị xâm hại.

Tác giả: Ngọc Tài - An Phú

Nguồn tin: vnexpress.net