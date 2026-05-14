Đức: Bác sĩ nhi khoa bị truy tố 130 tội danh xâm hại tình dục trẻ em

Biển chỉ dẫn Tập đoàn y tế Havelland Kliniken tại thành phố Rathenow, Đức - Ảnh: DPA

Theo thông báo từ các công tố viên ngày 13-5, bị cáo bị cáo buộc vi phạm nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm lạm dụng tình dục trẻ em và hiếp dâm.

Các hành vi bị điều tra được cho là diễn ra trong khoảng thời gian kéo dài gần 12 năm, từ tháng 12-2013 đến 11-2025.

Vị bác sĩ này đã bị tạm giam từ tháng 11 năm ngoái và hiện vẫn bị giữ trong thời gian chờ xét xử. Cơ quan công tố cho biết nguy cơ tái phạm là lý do khiến nhà chức trách tiếp tục duy trì lệnh giam giữ.

Theo báo South China Morning Post ngày 14-5, vụ việc lần đầu được công khai hồi tháng 1 năm nay, khi một người mẹ tố cáo bác sĩ đã xâm hại tình dục con mình trong lúc làm nhiệm vụ tại bệnh viện ở thành phố Rathenow, phía tây thủ đô Berlin của Đức.

Sau đơn tố giác, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của nghi phạm, đồng thời thu giữ nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu để phục vụ điều tra.

Từ những chứng cứ ban đầu, Văn phòng công tố Potsdam mở rộng điều tra nhằm xác định liệu còn có thêm nạn nhân khác hay không. Kết quả là cơ quan này đã đưa ra tổng cộng 130 cáo buộc đối với bị can vào ngày 6-5 vừa qua.

Trong thông cáo, các công tố viên cho biết "phần lớn hành vi phạm tội bị cáo buộc xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn", làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn trong môi trường khám chữa bệnh dành cho trẻ em.

Tập đoàn y tế Havelland Kliniken - đơn vị quản lý nhiều bệnh viện trong khu vực, bao gồm bệnh viện ở Rathenow nơi bị cáo công tác - thừa nhận vụ việc đã làm lung lay niềm tin của bệnh nhân và gia đình. Đơn vị này đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và phản ánh từ công chúng.

Hồi tháng 1, Havelland Kliniken cũng cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ các biện pháp bảo vệ tại hệ thống bệnh viện của mình. Theo tập đoàn này, trong vụ việc đầu tiên bị phát hiện, quy định yêu cầu phải có người thứ ba hiện diện trong các buổi khám nhi đã không được tuân thủ.

Trong khi đó, tòa án khu vực Potsdam cho biết hiện vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ vụ án nên chưa thể đưa ra thêm bình luận. Các công tố viên cũng giữ kín nhiều chi tiết trong nhiều tháng qua và chưa công bố thêm thông tin khi thông báo truy tố chính thức hôm 13-5.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn