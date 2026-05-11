Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech: Từ bán 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả đến rửa tiền

Ông Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ cùng 17 người khác đã bị Viện KSND tối cao truy tố trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trong đó Giám đốc Khiêm bị cáo buộc phạm cả ba tội danh này.

2 hệ thống công thức để qua mặt cơ quan chức năng

Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại phường Nhân Chính, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe với nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn.

Sau khi mua lại cổ phần và nắm quyền điều hành từ năm 2015, ông Khiêm trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn điều lệ 40 tỉ đồng này.

Từ năm 2019, ông Khiêm giao cho vợ mình là Trần Thị Huệ tham gia điều hành các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.

Dưới mô hình tổ chức gồm nhiều bộ phận chuyên trách như nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất, kế toán..., công ty gia công hàng trăm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều khách hàng trên cả nước.

Theo cơ quan truy tố, bề ngoài quy trình sản xuất của Herbitech được tổ chức khá bài bản và khép kín, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố sản phẩm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, phía sau dây chuyền này là hàng loạt thủ đoạn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Khiêm đã chỉ đạo nhân viên thay đổi công thức sản xuất so với hồ sơ công bố sản phẩm.

Nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị cắt giảm, thay thế hoặc giảm hàm lượng hoạt chất chính nhưng hồ sơ công bố vẫn được công ty giữ nguyên để hợp thức hóa.

Từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, bà Huệ được xác định là người trực tiếp xây dựng công thức sản xuất theo chỉ đạo của chồng.

Các bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất... đều biết công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố nhưng vẫn triển khai sản xuất.

Để đối phó cơ quan chức năng, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ sản xuất. Một bộ phản ánh công thức thực tế đã bị thay đổi, bộ còn lại thể hiện đúng hồ sơ công bố nhằm che giấu vi phạm khi thanh tra, kiểm tra, cáo trạng nêu.

Quá trình khám xét công ty, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy nhiều sản phẩm không đạt thành phần, hàm lượng như công bố.

Che giấu hơn 190 tỉ đồng doanh thu, xây nhà máy để "rửa tiền"

Không chỉ sản xuất hàng giả, giám đốc Herbitech còn bị cáo buộc che giấu doanh thu số tiền lớn thông qua hai hệ thống sổ sách kế toán.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2024, ông Khiêm chỉ đạo nhân viên lập một hệ thống sổ nội bộ phản ánh doanh thu thực tế và một hệ thống dùng để kê khai thuế. Một phần doanh thu bán hàng bị để ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế, tổng cộng hơn 190,3 tỉ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, ông Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai doanh nghiệp thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp.

Ngoại trừ năm 2018 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng, các năm còn lại đều thể hiện kết quả kinh doanh âm.

Cơ quan truy tố xác định tổng lợi nhuận thực tế của công ty từ năm 2018 - 2025 là hơn 54,4 tỉ đồng. Phần lớn khoản tiền này được cho là có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Từ nguồn tiền sai phạm, ông Khiêm tiếp tục sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới tại Khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng, tháng 6-2023, ông Khiêm thành lập Công ty cổ phần dược phẩm Herbitech, để vợ đứng tên đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000m2 đất để xây dựng nhà máy.

Vợ chồng ông Khiêm đã ký hợp đồng thuê đất với tổng giá trị gần 12,69 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, trong số này chỉ hơn 398 triệu đồng là lợi nhuận hợp pháp của doanh nghiệp, hơn 12,3 tỉ đồng còn lại bị cho có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.

Tại Cơ quan điều tra, ông Khiêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy. Trong khi đó cơ quan tố tụng xác định những người đứng tên góp vốn, trong đó có bà Huệ, không biết nguồn tiền có được từ hoạt động phạm pháp.

Gần 13 triệu sản phẩm giả tung ra thị trường

Kết quả điều tra xác định, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm gồm lọ, chai, hộp và gói. Danh mục sản phẩm trải rộng từ siro ho, bổ phế, bổ thận đến thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em như Baby Shark, Medi Kid Calcium K2...

Theo cáo trạng, số hàng giả này được công ty bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng. Ngoài lượng hàng đã tiêu thụ, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả tồn kho tại doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra cũng xác định có hàng trăm sản phẩm khác bị thay đổi thành phần, hàm lượng trong quá trình sản xuất nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự do không còn mẫu giám định.

Theo Cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện sau quá trình trinh sát nắm tình hình đối với Herbitech khi doanh nghiệp này có dấu hiệu sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường.

Từ đó Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và mở rộng điều tra, làm rõ hàng loạt sai phạm liên quan hoạt động sản xuất, kế toán và dòng tiền của doanh nghiệp này.

Tác giả: Thân Hoàng

