Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc quy mô lớn, xuyên quốc gia

Ngày 9-5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can.

Máy chủ đặt tại Lào, Campuchia, Thái Lan

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987), Huỳnh Công Danh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999), Ngô Trọng Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Nam (SN 1993), Nguyễn Na Sil (SN 1994), Tạ Công Thi (SN 1997) và Nguyễn Văn Sơn (SN 2004), cùng trú tại TPHCM.

Đây là các đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các "liên minh" nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh "OKVIP" giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan - nơi quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra

Khi khu vực này xảy ra biến động, đặc biệt xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.

Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành.

Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Huỳnh Công Danh

Đặc biệt, từ tháng 7-2025, sau khi ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng thì các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỉ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc.

Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc.

Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Đối tượng Tạ Công Thi tại cơ quan điều tra

Lần theo manh mối từ sự tố giác của nạn nhân

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an Hà Tĩnh xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây.

Lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp để làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng, khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1.3 tỉ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh, để bóc gỡ đường dây này, lực lượng đánh án đã lần theo manh mối từ sự tố giác tội phạm của công dân là nạn nhân trong đường dây này.

Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.

Hiện, vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động