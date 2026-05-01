Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Viêm VA, amidan ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như thế nào?

VA và amidan là các tổ chức lympho nằm ở vùng mũi họng, đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch, giúp nhận diện và ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, vi-rút qua đường hô hấp. Tuy nhiên, do hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên VA và amidan thường xuyên phải hoạt động với cường độ cao. Vì vậy, nguy cơ viêm nhiễm gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc khi trẻ thường xuyên tiếp xúc với môi trường đông người.

Viêm VA, amidan là một trong những bệnh lý Tai Mũi Họng phổ biến ở trẻ em. Bệnh có thể biểu hiện cấp tính với các triệu chứng như: sốt, đau họng, nghẹt mũi, chảy mũi.... Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm với các dấu hiệu kéo dài như: nghẹt mũi, trẻ thở bằng miệng, ngủ ngáy, ngủ không sâu giấc, hơi thở có mùi hoặc ăn uống kém, dễ khiến phụ huynh bỏ sót.

Amidan viêm cấp tính có mủ cần điều trị nội khoa

Amidan quá phát, tái viêm nhiều lần cần phẫu thuật điều trị

Tình trạng viêm tái phát nhiều lần hoặc kéo dài có thể dẫn đến phì đại VA, amidan, gây hẹp đường thở, làm giảm lượng oxy cung cấp cho não và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ. Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể gặp tình trạng ngưng thở khi ngủ khiến cơ thể mệt mỏi vào ban ngày, hay quấy khóc và khó tập trung. Bên cạnh đó, viêm nhiễm kéo dài còn làm tăng nguy cơ viêm tai giữa, suy giảm thể trạng, chậm tăng cân, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Bác sĩ CKII. Hoàng Đức Huy, Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh cho biết: “Không ít phụ huynh chỉ đưa trẻ đi khám khi bệnh đã tái phát nhiều lần hoặc xuất hiện biến chứng. Trong khi đó, việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn, hạn chế ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.”

Những lưu ý quan trọng giúp kiểm soát bệnh hiệu quả

Các chuyên gia Tai Mũi Họng nhận định, phần lớn trường hợp viêm VA, amidan đều được kiểm soát tốt, nếu phát hiện bệnh sớm và điều trị theo đúng chỉ định chuyên môn. Đồng thời, việc trì hoãn thăm khám, tự ý sử dụng kháng sinh, ngưng thuốc khi giảm triệu chứng là những nguyên nhân phổ biến khiến bệnh tái phát nhiều lần và tiến triển nặng hơn.

Trên thực tế, sức khỏe của nhiều trẻ đã cải thiện rõ rệt sau khi được thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Điển hình như bé T.M.Đ. (5 tuổi, Nghệ An) thường xuyên nghẹt mũi, ngủ ngáy kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé bị viêm mũi họng cấp kèm phì đại VA và amidan quá phát. Sau điều trị nội khoa theo đúng phác đồ kết hợp chăm sóc tại nhà, sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và khả năng ăn uống của trẻ đều được cải thiện đáng kể.

Một trường hợp khác, bé N.N.M. (7 tuổi, Hà Tĩnh) nhập viện với tình trạng khó thở, ngủ ngáy và nhiều đợt sốt tái phát trong năm. Qua trao đổi với người nhà được biết, phụ huynh thường tự cho bé dùng thuốc khi xuất hiện triệu chứng. Khi bệnh diễn tiến nặng, bé mới được đưa đến bệnh viện và được chỉ định cắt amidan. Các triệu chứng được cải thiện rõ rệt, bé ngủ ngon hơn và phục hồi tốt sau phẫu thuật.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh duy trì vệ sinh mũi họng cho trẻ, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ theo từng cột mốc để phát hiện sớm các bất thường. Nếu thấy trẻ có các biểu hiện như ngủ ngáy kéo dài, thở bằng miệng, nghẹt mũi dai dẳng hoặc viêm họng tái phát nhiều lần… nên cho trẻ đi khám ở các cơ sở y tế chuyên khoa.

Phẫu thuật amidan bằng công nghệ Coblator

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, trẻ được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa vững chuyên môn, tận tâm và giàu kinh nghiệm. Đối với các trường hợp có chỉ định phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ liên chuyên khoa Tai Mũi Họng, Nhi khoa và Gây mê hồi sức sẽ cùng hội chuẩn để đưa ra phương án can thiệp tối ưu.

Bên cạnh hệ thống nội soi Tai Mũi Họng hiện đại giúp đánh giá chính xác tình trạng bệnh, hỗ trợ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với từng bệnh nhi, bệnh viện hiện ứng dụng công nghệ Coblator sử dụng sóng cao tần trong môi trường plasma. Phương pháp này giúp loại bỏ tổ chức bệnh lý một cách chính xác, hạn chế tổn thương mô lành, giảm đau sau mổ và hỗ trợ trẻ phục hồi nhanh chóng. Thời gian phẫu thuật được rút ngắn còn khoảng 15–30 phút.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh là thành viên thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026 (theo khảo sát, đánh giá của chương trình The Best Việt Nam 2026, do Viện Chất lượng Việt Nam, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp tổ chức). Trên hành trình chinh phục chuẩn mực y tế quốc tế, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh hoàn thành thẩm định ACHSI – bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh. Đây là bước tiến quan trọng trong chuẩn hóa quy trình theo các tiêu chí an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ, cải tiến liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm, nhằm mang đến dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cho người dân Bắc Trung Bộ. Liên hệ đặt lịch khám chuyên gia: TẠI ĐÂY

Tác giả: Quỳnh Như

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn