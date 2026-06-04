Hai dự án nhà ở trong Quân đội khoảng 700 căn tại tỉnh Nghệ An

Dự án thứ nhất nằm tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, có diện tích 10.065m2, hiện là đất trống, đã được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Nghệ An thống nhất vị trí để phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Tổng số căn hộ dự kiến của dự án này khoảng 400 căn, quy mô dân số khoảng 1.440 người. Sơ bộ tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 800 tỷ đồng, chủ sở hữu của nhà đầu tư cần đáp ứng tối thiểu 20% (tương đương khoảng 160 tỷ đồng), còn lại có thể huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án thứ hai nằm tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, có diện tích 6.673m2, cũng là đất trống, đã được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Nghệ An thống nhất vị trí để phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Tổng số căn hộ dự kiến của dự án tại phường Trường Vinh khoảng 300 căn, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.080 người. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 600 tỷ đồng, nhà đầu tư cần đáp ứng tối thiểu 20% (tương đương khoảng 120 tỷ đồng), còn lại do nhà đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cả hai dự án trên đều được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và các văn bản quy định hiện hành. Đồng thời, có cùng tổng thời gian thực hiện là 36 tháng và thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với cả hai dự án trên, sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Vinh Lộc, phường Trường Vinh tổ chức lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu và lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

Các giải pháp thiết kế của hai dự án cần bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội theo quy định tại Thông tư 94/2024/TT-BQP ngày 11-11-2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Công điện số 27/CĐ-TTg ngày 31-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30-3-2026 về thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

Nhà đầu tư quan tâm hai dự án trên gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Thông tin liên hệ: Thiếu tá Dương Quang Tấn, Trợ lý Phòng Chính sách nhà ở, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số điện thoại: 0936.393.721.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 8 giờ 00 phút, ngày 4-6-2026 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 23-6-2026.

Tác giả: QĐND

Nguồn tin: qdnd.vn