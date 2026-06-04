Cô học trò được mẹ nuôi nhặt từ hẻm nhỏ được đài thọ toàn bộ học phí đại học

Cô nữ sinh được mẹ nuôi nhặt từ hẻm nhỏ nhận học bổng và lo toàn bộ học phí đại học - Ảnh: HSU

Ngày 3-6, Trường đại học Hoa Sen cho biết đã trao học bổng và lo toàn bộ học phí cho Phùng Minh Hiếu, học sinh lớp 12A17 Trường THPT Marie Curie, TP.HCM.

Minh Hiếu nhận học bổng "Tinh hoa" trị giá 70% học phí toàn khóa cùng 5 triệu đồng hiện kim. Phần 30% học phí còn lại được PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen, tài trợ đến khi nữ sinh tốt nghiệp.

Như vậy, em được hỗ trợ toàn phần về học phí cho suốt khoảng thời gian học tại đây.

Minh Hiếu là nữ sinh vừa được nhiều người chú ý sau lễ tri ân và chia tay học sinh khối 12 niên khóa 2023 - 2026 của Trường THPT Marie Curie. Em đại diện học sinh khối 12 phát biểu tri ân thầy cô, cha mẹ và kể về người mẹ nuôi đã nhặt, nuôi mình suốt 18 năm qua bằng công việc nhân viên vệ sinh.

Câu nói của Hiếu gửi mẹ: "Con không hứa sẽ thành công rực rỡ, nhưng con hứa sẽ là chỗ dựa cho má về sau" đã khiến nhiều người xúc động.

Trước đó, Hiếu là học sinh giỏi suốt 12 năm liền, giữ vai trò lớp trưởng lớp 12A17. Nữ sinh cũng có năng khiếu và đam mê hội họa.

Đằng sau thành tích học tập của Hiếu là câu chuyện đặc biệt về người mẹ nuôi, cô Phùng Thị Phú.

Cách đây 18 năm, trong một ngày mưa, cô Phú phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên con hẻm gần nhà, cạnh chiếc giỏ nhựa cũ với vài hộp sữa và quần áo. Không đành lòng bỏ mặc đứa trẻ, cô đưa bé về nuôi dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Khi Hiếu lên 4 tuổi, chồng cô Phú qua đời. Từ đó, cô một mình làm nhiều công việc như dọn vệ sinh trường học, cơ quan và phụ việc nhà để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Do lo lắng về gánh nặng tài chính cho mẹ, Minh Hiếu từng tính chọn ngành học được miễn giảm học phí, dù bản thân có ước mơ và năng khiếu riêng.

Nữ sinh cho biết trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, em có nhiều nỗi lo về điểm số, ngành học, điều kiện kinh tế gia đình và việc làm thêm sau này. Việc nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô và nhà trường giúp em an tâm hơn.

Cùng với học bổng toàn phần từ Trường đại học Hoa Sen, thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie - cũng trao học bổng của trường và học bổng cá nhân để động viên nữ sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mỗi học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn