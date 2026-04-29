Khởi tố 8 đối tượng trong ổ nhóm tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền tại Campuchia

Ngày 29-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi phạm tội "Rửa tiền" liên quan tới đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền tại Campuchia. Ảnh: Công an Ninh Bình

Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003), cùng ngụ TP Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004; ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Hà Văn Cần (SN 1996; ngụ xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện các đối tượng này làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia.

Trước khi sang Camphuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các Ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.

Qua đó, bước đầu đã xác định có 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh công an... với số tiền gần 4 tỉ đồng.

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8-2025 đến tháng 11-2025, công an phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động