Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị trong Khối nội chính.

Quang cảnh Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực. Chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp lễ 30/4 - 01/5, chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2026 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quyết liệt, nhất là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh đó, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo; ô nhiễm môi trường liên quan vụ cháy tại bãi rác thuộc phường Thái Hòa; khiếu kiện trong nhân dân do chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng một số dự án vẫn xảy ra; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng còn phức tạp… Tiến độ xử lý, giải quyết một số vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo còn chậm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các đơn vị trong khối Nội chính phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết triệt để các vụ việc

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Việt Dũng báo cáo về tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc thông tin về việc giải quyết một số vụ việc diễn ra trong tháng 5/2026

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết hoạt động của các loại tội phạm xuyên biên giới (ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép) vẫn diễn biến tiềm ẩn nhiều phức tạp

Về nhiệm vụ trong tháng 6/2026, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng, mùa hanh khô; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung lãnh đạo triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự các lễ hội quan trọng, các kỳ thi trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn đặc thù. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đấu tranh hiệu quả với các vấn đề lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, khách quốc tế đến thăm và làm việc.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp. Tăng cường quan hệ phối hợp công tác giữa các lực lượng: Quân sự, Công an xã, phường, Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân khu vực, Thi hành án dân sự khu vực và cấp ủy, UBND cấp xã... để kịp thời phát hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, nhất các cơ sở nhà đất, tài sản công thuộc cấp huyện quản lý, sử dụng trước đây. Chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của Nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở, chỉ đạo xử lý nghiêm minh các vi phạm (nếu có). Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, tạo chuyển biến rõ nét, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành, đưa các dự án vào khai thác, sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tăng tính công khai, minh bạch, khắc phục triệt để tình trạng “tham nhũng vặt”;...

Tiếp tục xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo... Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa; triển khai kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp, thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, bắt giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là đối với số thanh thiếu niên, học sinh đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng tại các khu vực trung tâm các phường, xã. Tăng cường quản lý thị trường, tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trong tháng 5/2026, toàn tỉnh xảy ra 51 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 01 người, bị thương 08 người, thiệt hại tài sản khoảng 950 triệu đồng (so với tháng 04/2026 giảm 4 vụ). Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 81 vụ, 118 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu 131,8 gam hêrôin, 33.158 viên ma túy và 72,5 gam ma túy tổng hợp, 28,9 gam ma túy đá, 1,5 kg cần sa. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 336 vụ, 368 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; chủ yếu là hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại; thu 04 tạ sản phẩm động vật, 200m3 đất, cát, 4.000 sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá gần 02 tỷ đồng. Phát hiện xử lý 09 vụ, 25 đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó, 03 vụ, 04 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 06 vụ, 21 đối tượng đánh bạc. Về tai nạn giao thông, trên địa bàn xảy ra 11 vụ, làm chết 12 người, bị thương 16 người (so với tháng 04/2026 giảm 8 vụ, giảm 06 người chết, tăng 02 người bị thương)...

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn