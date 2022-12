VinFast khai trương 4 cửa hàng mới tại California

Danh sách cửa hàng VinFast Store tại California : - VinFast Canoga Park: The Village at Westfield, 6250 Topanga Canyon, Space #1570 Canoga Park, CA 91367 - VinFast Irvine Spectrum: Irvine Spectrum Center, 670 Spectrum Center Drive, Irvine CA 92618 - VinFast Marina Del Rey: Waterside at Marina del Rey, 4776 Admiralty Way, Marina Del Rey, CA 90292 - VinFast Del Amo Fashion Center: Del Amo Fashion Center, 3525 W Carson St, Torrance, CA 90503 - VinFast Santa Monica: 395 Santa Monica Place - Center Court, Santa Monica, CA (mở cửa đón khách từ 5 giờ chiều). - VinFast Hillsdale: TTTM Hillsdale, 52 31st Ave, San Mateo, CA. - VinFast San Diego UTC: Westfield UTC, 4545 La Jolla Village Drive, San Diego, CA. - VinFast Citadel: Citadel City: 100 Citadel Drive, Commerce, CA. - VinFast Berkeley: Fourth Street Shops, 1733 4th Street, Berkeley, CA. - VinFast Corte Madera: The Village, 1618 Redwood Hwy, Corte Madera, CA.