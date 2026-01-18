Việt Nam từng toàn thua Trung Quốc ở các trận chính thức U23

*Việt Nam - Trung Quốc: 22h30 thứ Ba 20/1, giờ Hà Nội

Việt Nam đã gặp Trung Quốc tám trận ở cấp U23, nếu tính cả giao hữu. Thành tích cân bằng khi mỗi đội cùng thắng ba, hòa hai và thua ba.

Nhưng nếu chỉ xét các trận chính thức, hai đội gặp nhau hai trận, đều ở bảng 7, vòng loại Olympic 2000 diễn ra năm 1999. Dưới trướng HLV Quản Trọng Hùng, Việt Nam thua Trung Quốc 0-4 ở Hà Nội, rồi thất bại 0-3 tại Thượng Hải.

Bảng đấu năm đó còn Triều Tiên và Myanmar. Trung Quốc toàn thắng sáu trận, ghi 20 bàn và không thủng lưới. Còn Việt Nam xếp cuối mà không thắng trận nào, hòa hai, thua bốn trận.

Trung vệ Phạm Lý Đức đi bóng trong trận cho Việt Nam thắng Trung Quốc trên sân Song Lưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, giải giao hữu U22 Panda Cup tối 12/11/2025. Ảnh: Panda Cup

Kể từ đó, sáu cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở cấp độ này đều là giao hữu. Mai Tiến Thành, Phạm Thành Lương và Nguyễn Trọng Hoàng ghi bàn giúp chủ nhà thắng 3-1 tại VFF Cup 2009. Tại giải giao hữu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc năm 2016 và 2019, Việt Nam cũng lần lượt hòa 1-1 và thắng 2-0 trong trận đấu Nguyễn Tiến Linh ghi cả hai bàn.

Hai đội tiếp tục đá giải giao hữu ở Trung Quốc trong hai năm qua. Chủ nhà thắng 2-1 tháng 9/2024, hòa 1-1 tháng 3/2025 và thua 0-1 tháng 11/2025. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt ghi hai bàn trong những trận này, còn hậu vệ Phạm Minh Phúc ghi bàn duy nhất trong trận thắng của Việt Nam. Hai cầu thủ này đều đang góp mặt ở giải U23 châu Á 2026.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (trái) đuổi bóng trong trận Việt Nam thắng Trung Quốc 2-0 trong trận giao hữu trên sân Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/9/2019. Ảnh: VFF

Trước cuộc đối đầu sắp tới, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang có phong độ tốt, khi toàn thắng bốn trận từ đầu giải, trước Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1, Arab Saudi 1-0 (vòng bảng) và UAE 3-2 (tứ kết). Trong khi đó, Trung Quốc chỉ thắng một trận với tỷ số 1-0 trước Australia, còn lại hòa Iraq, Thái Lan và Uzbekistan đều 0-0. Ở loạt sút luân lưu trước Uzbekistan tại tứ kết, đoàn quân của HLV Antonio Puche thắng 4-2.

Trung Quốc là đội đầu tiên ở các VCK U23 châu Á vào tới bán kết mà chỉ ghi được một bàn, nhờ công trung vệ Peng Xiao. Họ cũng là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào tại giải năm nay.

Việt Nam và Trung Quốc là hai đội chưa bị dẫn trước lần nào tại giải. Trong khi Nhật Bản đã để Jordan mở tỷ số ở tứ kết, còn Hàn Quốc gặp tình trạng tương tự trước Lebanon rồi Uzbekistan tại vòng bảng.

Điểm mạnh của Trung Quốc nằm ở hàng thủ. Thủ thành Li Hao đã cứu thua 24 lần từ đầu giải, chưa kể tình huống đẩy cú sút luân lưu ở trận gặp Uzbekistan. Peng Xiao cũng là cầu thủ phá bóng nhiều nhất từ đầu giải, với 46 tình huống. Đứng thứ hai trong hai hạng mục kể trên đều là cầu thủ Việt Nam. Thủ môn Trần Trung Kiên có 12 lần cứu thua, còn trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã 36 lần phá bóng giải nguy.

Ở bán kết, Trung Quốc có một cầu thủ bị treo giò, do đã nhận hai thẻ vàng, là tiền vệ Yang Haoyu. Việt Nam không vắng cầu thủ nào, nhưng một số nhân tố quan trọng như Lê Văn Thuận hay Nguyễn Đình Bắc đang gặp vấn đề thể lực.

Đội thắng trong trận này sẽ gặp Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ở chung kết tối 24/1, còn đội thua chơi trận tranh giải Ba trước đó một ngày.

