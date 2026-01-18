Clip: Xem màn rượt đuổi kịch tính khi U23 Hàn Quốc hạ Úc

U23 Hàn Quốc hạ gục U23 Úc để giành vé cuối cùng vào bán kết
Tác giả: Quốc An
Nguồn tin: Báo Người lao động
U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Úc với tỉ số 2-1 để giành vé cuối cùng vào bán kết sau màn rượt đuổi kịch tính và đầy cảm xúc.
