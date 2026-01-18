Thời gian:
Clip: Xem màn rượt đuổi kịch tính khi U23 Hàn Quốc hạ Úc

U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Úc với tỉ số 2-1 để giành vé cuối cùng vào bán kết sau màn rượt đuổi kịch tính và đầy cảm xúc.

U23 Hàn Quốc hạ gục U23 Úc để giành vé cuối cùng vào bán kết

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người lao động

TIN LIÊN QUAN
