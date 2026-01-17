Người hùng "lò" Atletico Madrid giúp U23 Trung Quốc gặp U23 Việt Nam ở bán kết

U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc đã cầm chân nhau với tỉ số 0-0 sau 120 phút thi đấu căng thẳng, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu 11 m để phân định đội giành quyền vào bán kết.

Trên chấm phạt 11 m cân não, Trung Quốc đã vượt qua đối thủ với sự xuất sắc của thủ thành trưởng thành từ CLB Atletico Madrid, Li Hao sau 5 lượt sút với tỉ số 4-3, để giành vé vào bán kết gặp U23 Việt Nam.

Ở trận đấu diễn ra chiều 17-1, cuộc đối đầu ở tứ kết 3 chứng kiến thế trận áp đảo của U23 Uzbekistan trước U23 Trung Quốc. Đội bóng Trung Á liên tục dồn ép, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm với hơn 15 pha dứt điểm nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của U23 Trung Quốc.



Ngôi sao sáng nhất bên phía U23 Trung Quốc là thủ môn Li Hao. Người gác đền này liên tục có những pha cứu thua xuất sắc, từ các cú sút xa đến những tình huống dứt điểm cận thành của đối phương. Không ít lần khung gỗ cũng đã cứu thua cho U23 Trung Quốc trước sức ép nghẹt thở từ Uzbekistan.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc chủ động chơi phòng ngự phản công và chỉ có một vài pha lên bóng đáng chú ý, song không đủ sắc bén để tạo khác biệt.



Hai hiệp chính khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp phụ, nhịp độ trận đấu chậm lại khi cả hai đội đều thận trọng, tránh mắc sai lầm. Sau 120 phút không có bàn mở tỉ số, trận tứ kết buộc phải được quyết định bằng loạt sút luân lưu cân não 4-2 sau 5 lượt sút.

Với việc giành vé vào bán kết, U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở bán kết diễn ra vào ngày 20-1.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người lao động