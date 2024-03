Việt Nam lọt top 10 điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho sinh viên tốt nghiệp

Trải qua những thời điểm khó khăn, năm 2023, du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi ngoạn mục, vượt chỉ tiêu đề khi ngành du lịch đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12-13 triệu lượt). Khách nội địa đạt 108 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678 nghìn tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch năm 2023. Dự báo năm 2024 ngành du lịch đặt mục tiêu phấn đấu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng. Với những tín hiệu khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm mới khi các địa phương trên cả nước đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng đón chào năm mới, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ có một năm 2024 bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt bùng nổ thu hút khách quốc tế.