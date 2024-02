Tỉnh lot top 3 mua ô tô nhiều nhất cả nước nhận hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ Tết

Ngày 3/2 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã ký quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.080.255 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Kết quả, Công ty Cổ phẩn Vận tải Ô tô số 5, có địa chỉ đăng ký tại khối 6, phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An), có người đại diện pháp luật là ông Phan Huy Hoàng đã trúng thầu với giá 640.342.380 đồng bằng hình thức chỉ định thầu.

Người dân huyện Kỳ Sơn liên tục phải nhận gạo cứu đói trong nhiều năm qua

Trong số các địa phương của tỉnh Nghệ An nhận gạo cứu đói đợt này thì huyện Kỳ Sơn được phân bổ nhiều nhất với 353,985 tấn gạo, huyện Quế Phong xếp thứ 2 với 238,45 tấn gạo, huyện Quỳ Châu xếp thứ 3 nhận 117,405 tấn gạo. Các huyện còn lại là Thanh Chương nhận 67,2 tấn gạo, huyện Quỳ Hợp nhận 66,3 tấn gạo, huyện Con Cuông nhận 66,24 tấn gạo và huyện Anh Sơn nhận 30,54 tấn gạo.

Trong dịp Tết Quý Mão 2023 năm ngoái, Nghệ An đã nhận 1.300 tấn gạo cứu đói từ Cục DTNN, như vậy so với số lượng gạo mà Nghệ An nhận để hỗ trợ cho các địa phương năm nay đã giảm hơn 200 tấn gạo.

Nghệ An cũng là tỉnh lot top 3 mua ô tô nhiều nhất Việt Nam trong năm 2023



Trong một thống kê đáng chú ý khác thì trong năm 2023, Nghệ An đã lần đầu lọt top 3 tỉnh dẫn đầu về việc người dân mua và đăng ký ô tô mới. Trong nhóm 10 địa phương mua ô tô nhiều nhất, Hà Nội dẫn đầu với 46.330 xe, thứ hai là TP.HCM với 39.132 xe, thứ ba là Nghệ An với 10.304 xe, thứ tư là Đồng Nai với 10.080 xe, thứ năm là Thanh Hóa với 9.885 xe.

Lý giải về nguyên nhân người Nghệ An mua nhiều ô tô, nhưng lại thương xuyên phải nhận gạo cứu đói, theo các chuyên gia thì Nghệ An với đa phần là diện tích miền núi nên người dân còn đối diện nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên phần diện tích đồng bằng gần TP Vinh lại có xu hướng phát triển kinh tế năng động, đa dạng, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn như bất động sản, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh…

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng có nói thêm rằng, Nghệ An là tỉnh có dân số đông hàng đầu nên số lượng người mua ô tô cao hơn so với mặt bằng chung là điều không có gì phải bất ngờ.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT