Nữ sinh lớp 9 lọt top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Những ngày qua, Đặng Cát Tiên, học sinh lớp 9/3 Trường THCS Thái Nguyên (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), được nhiều người trên mạng xã hội quan tâm vì là ứng viên nhỏ tuổi nhất lọt vào top đề cử 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023.

Nữ sinh đầy bản lĩnh

Tiên cho biết trong top 20 có các cô chú, anh chị có tuổi đời, kinh nghiệm dày dạn, nhiều thành tích xuất sắc, nhiều đóng góp to lớn cho xã hội. Khi biết mình may mắn lọt top 20, Tiên đã vỡ òa hạnh phúc, trân quý và xem niềm vinh dự này là cơ hội để học hỏi, là động lực để phấn đấu hơn nữa trong tương lai.

Trước đó, trong chương trình phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất năm 2023 do Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức vào tháng 9-2023, Tiên đã vượt qua nhiều vòng chọn lọc để vào vai chủ tịch Quốc hội, tổ chức phiên họp cùng 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu trên toàn quốc.

Em Đặng Cát Tiên tại phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" diễn ra vào tháng 9-2023. Ảnh: NVCC

Kể về quá trình tham gia, nữ sinh lớp 9 cho biết đó là cột mốc rất quan trọng trong suốt thời gian học tập và nỗ lực.

"Sau khi xem xét các thành tích qua hồ sơ của các đại biểu trẻ em toàn quốc, ban tổ chức (BTC) chọn ra 30 người vào vòng phỏng vấn. BTC nhận xét, chọn ra ban chủ chốt và các vị trí tạm thời. Tiếp đó, bắt đầu các buổi tập huấn, họp thảo luận để nghiên cứu về phiên họp của Quốc hội" – Tiên nhớ lại.

Nữ sinh này cho biết đã dành rất nhiều thời gian để tự nghiên cứu thêm; trình bày, ý kiến, kiến nghị, giải pháp ứng với vị trí tạm thời; chuẩn bị nội dung làm sao để câu từ chặt chẽ, cô đọng nhất.

Thông qua phiên họp, Tiên đã biết thêm nhiều kiến thức về các điều luật, quyết định của nhà nước, đặc biệt về trẻ em; các kiến thức về những vị trí và cách hoạt động trong Quốc hội; kỹ năng trình bày cô đọng trong thời gian ngắn, phong thái, cách thức trình bày...

Em Đặng Cát Tiên (15 tuổi) được đề cử trong lĩnh vực hoạt động xã hội của Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023. Ảnh: NVCC

Cũng trong phiên họp, nữ sinh đến từ tỉnh Khánh Hòa này đã mạnh dạn đề xuất với Bộ GD-ĐT cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn trực tuyến cho trẻ em; tích hợp chương trình giảng dạy về an toàn trực tuyến vào giáo trình học đường để tạo ra một thế hệ trẻ thông thái, tự tin và biết sử dụng mạng an toàn".

"Việc tích hợp chương trình này vào giáo trình học đường cũng đảm bảo rằng mọi trẻ em, không phân biệt địa vị xã hội và khu vực, đều có cơ hội tiếp cận thông tin và kiến thức về an toàn trực tuyến" – Tiên bày tỏ.

Tiên cho rằng việc học là nghĩa vụ rất quan trọng với một học sinh, nhưng không có nghĩa là trẻ em chỉ nên lo tập trung học hành mà không tham gia các hoạt động khác. Trẻ em cũng cần được khuyến khích phát triển toàn diện, bao gồm cả khía cạnh văn hóa, xã hội và phát triển cá nhân. Điều đó càng là một nhu cầu cấp thiết trong thời đại công dân hóa toàn cầu, phát triển như hiện nay.

Học giỏi toàn diện

Tiên là đội viên tiêu biểu tỉnh Khánh Hoà, hiện là Liên đội trưởng Trường THCS Thái Nguyên. Là học sinh xuất sắc, em 3 năm liền đứng đầu khối 6, 7 và 8. Điểm trung bình học tập của em gần như tuyệt đối.

Ngoài ra, Tiên còn có nhiều "tài lẻ", thường xuyên tham gia hoạt động tại địa phương như vẽ tranh, MC song ngữ, hát, đàn violin…

Khi được hỏi làm sao để cân bằng việc học và tham gia các hoạt động xã hội, nữ sinh này cho biết quản lý thời gian khoa học là cách để giải quyết mọi vấn đề. Tiên chỉ ra 3 "chìa khóa vàng" mà em luôn làm theo: Lập kế hoạch cho bản thân trong từng giai đoạn, sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên, sức khỏe là tài sản quan trọng nhất.

Ước mơ lớn nhất của Tiên là trở thành chính trị gia. Ảnh: NVCC

Tuy vẻ bên ngoài Tiên nhẹ nhàng, khiêm tốn, lễ phép nhưng bên trong là một nữ sinh rất cá tính với những mục tiêu và ý chí quyết tâm cao. Ước mơ của Tiên là trở thành chính trị gia hoặc giáo viên.

Tiên bộc bạch: "Từ nhỏ, em rất ngưỡng mộ, khâm phục Bác Hồ, bác Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà lãnh đạo khác. Sau khi tham dự Quốc hội trẻ em, em đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và niềm yêu thích của mình với công việc này. Còn với nghề giáo, em đã có cảm hứng từ những thầy cô - những người đã chỉ bảo em tận tình, cho em nhiều kiến thức lẫn bài học cuộc sống bổ ích, góp phần ươm mầm bao thế hệ".

Nữ sinh lớp 9 chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Cô Phan Thị Thảo Uyên, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Nguyên, cho biết Tiên là học sinh giỏi toàn diện. Không chỉ có thành tích học xuất sắc, em còn năng động trong các hoạt động của trường; thường xuyên giúp đỡ bạn bè và có những sáng kiến thú vụ trong học tập...

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3-2024 tại Hà Nội.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm ghi nhận, tôn vinh những thanh thiếu niên tiêu biểu, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh- khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; hoạt động xã hội; văn hóa nghệ thuật; quản lý hành chính nhà nước

Tác giả: Huế Xuân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động