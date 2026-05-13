Cảnh báo biến chứng viêm da tiếp xúc nặng sau peel da tại spa



Một trường hợp viêm da sau thực hiện các thủ thuật làm đẹp tại spa.

Mới đây, Khoa Bệnh da tổng hợp (Bệnh viện Da liễu Trung ương) đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng tổn thương da mặt nghiêm trọng. Qua hỏi bệnh thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận: Bệnh nhân có các tổn thương cơ bản là các dát đỏ, phù nề nhiều, bề mặt có nhiều mụn nước li ti chứa dịch trong tại vùng da quanh mũi, miệng và cằm. Nhiều mụn nước vỡ, gây chảy dịch nhiều và đóng vảy tiết vàng ẩm, đau rát, ngứa dữ dội tại tổn thương.

Theo lời kể, trước đó 6 ngày, bệnh nhân thực hiện peel da tại một cơ sở spa. Khi da bắt đầu bong tróc, spa này đã chỉ định bệnh nhân sử dụng một loại "kem dưỡng không rõ nguồn gốc". Chỉ sau một ngày thoa sản phẩm không nhãn mác này, tổn thương nhanh chóng xuất hiện.

Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng. Bệnh nhân hiện được điều trị tích cực bằng kháng histamin, đắp dung dịch Jarish, corticoid tại chỗ và dưỡng ẩm. Sau 7 ngày điều trị, tổn thương cải thiện nhiều, tổn thương khô, bong vảy tiết, hết đau rát, đỡ đỏ, đỡ ngứa.

Bệnh nhân bị nhiều tổn thương da nghiêm trọng

Bác sĩ Nguyễn Minh Hường, Khoa Bệnh da tổng hợp cho biết, Peel da (Chemical Peels) hay còn gọi là lột da bằng hóa chất, là một kỹ thuật sử dụng các chất hóa học lên da, để chủ động gây ra các tổn thương có kiểm soát trên lớp thượng bì, hoặc có thể đến trung bì. Cơ chế hoạt động chính là thông qua các yếu tố trung gian viêm được giải phóng làm dày lớp thượng bì, tăng lắng đọng collagen, sắp xếp tái tạo lại tổ chức ở trung bì, làm tăng độ dày của trung bì, từ đó thúc đẩy quá trình tái tạo và sửa đổi cấu trúc da, đồng thời cũng loại bỏ tế bào chết, vi khuẩn, bụi bẩn trên da, từ đó giúp cải thiện bề mặt và kết cấu tổng thể của làn da.

Peel có hiệu quả trong nhiều bệnh lý như trứng cá, sẹo lõm trứng cá, lão hóa da, rám má, tăng sắc tố sau viêm, các tình trạng dày sừng…Tuy nhiên, đây là kỹ thuật tác động trực tiếp lên bề mặt da bằng hóa chất, đòi hỏi phải được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, dưới sự theo dõi chặt chẽ bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng Khoa Bệnh da tổng hợp lưu ý: Việc thực hiện tại các cơ sở thiếu chuyên môn hoặc tự ý dùng sản phẩm không rõ thành phần sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như: Tình trạng dị ứng, kích ứng nặng; tăng sắc tố sau viêm dai dẳng; nhiễm trùng, bội nhiễm (vi khuẩn, virus, nấm); hậu quả có thể gây sẹo xấu, mất sắc tố vĩnh viễn, gây mất thẩm mỹ, và ảnh hưởng tâm lý lâu dài, đòi hỏi chi phí điều trị tốn kém.

Để tránh các biến chứng tương tự, các bác sĩ khuyến cáo người dân, chỉ thực hiện peel da tại cơ sở y tế hoặc phòng khám chuyên khoa da liễu uy tín; tuyệt đối không tự ý sử dụng mỹ phẩm hoặc thuốc bôi không rõ nguồn gốc, đặc biệt là sau khi can thiệp thủ thuật hay lột da bằng hóa chất; khi có dấu hiệu bất thường (dát đỏ, đau rát, mụn nước..) sau thực hiện thủ thuật, cần đến ngay bệnh viện để được xử lý kịp thời.

Peel da cũng là một chủ đề được đề cập trong Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 được Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Sở Y tế Tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào tuần cuối tháng 5/2026 tới đây.

Hội nghị là diễn đàn lớn, quan trọng giúp cho các cán bộ y, bác sĩ chuyên ngành da liễu thẩm mỹ trên cả nước và các chuyên gia quốc tế cập nhật, chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực hành và ứng dụng công nghệ mới trong chuyên ngành da liễu thẩm mỹ.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: nhandan.vn