Người dùng hoang mang khi Google liên tục báo lỗi máy chủ

Theo ghi nhận từ phóng viên, khi mở Google Tìm kiếm và nhập nội dung tìm kiếm vào giữa trưa ngày 12/5 theo giờ Việt Nam, không ít người nhận được thông báo lỗi máy chủ với nội dung: “Lỗi máy chủ. Rất tiếc, có vẻ đã có lỗi máy chủ nội bộ khi xử lý yêu cầu của bạn”.

Thông báo người dùng nhận được khi tìm kiếm Google vào giữa buổi trưa ngày 12/5.

Cũng trong thông báo phản hồi, Google đã xác nhận đang điều tra nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục, nhưng công ty chưa đưa ra giải thích chi tiết.

Tại Hàn Quốc, nhiều báo cáo cho biết Google Tìm kiếm từng ngừng hoạt động trong khoảng vài phút trước khi dần được khôi phục trở lại. Trong thời gian xảy ra lỗi, người dùng không thể tìm kiếm thông tin hoặc truy cập một số dịch vụ liên quan của Google.

Dù vậy, trang theo dõi trạng thái dịch vụ chính thức của Google hiện vẫn chưa hiển thị cảnh báo diện rộng. Tuy nhiên, các nền tảng giám sát như Downdetector đã ghi nhận lượng báo cáo sự cố tăng lên trong cùng thời điểm.

Người dùng bắt đầu báo cáo sự cố ngừng hoạt động của Google Tìm kiếm.

Trong trường hợp gặp lỗi tương tự, người dùng có thể thử tải lại trang, chuyển sang chế độ ẩn danh, đổi kết nối mạng hoặc chờ thêm vài phút trước khi truy cập lại. Vì đây là lỗi phía máy chủ nên hầu hết giải pháp từ phía người dùng chỉ mang tính tạm thời.

