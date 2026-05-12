Ban Bí thư khai trừ Đảng các ông Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà

Ông Vũ Thế Phiệt - Ảnh: ACV

Ngày 12-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:

Các ông Nguyễn Văn Bường - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Phiệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Lê Văn Hà - nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cùng với đó, các ông này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với các ông Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Tháng 1-2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, để điều tra về tội nhận hối lộ. Việc bắt tạm giam ông Bường được cơ quan điều tra thực hiện trong quá trình mở rộng giai đoạn 2 của vụ án "đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ", xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Vụ án trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đầu tháng 3-2026, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ông Vũ Thế Phiệt, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh. Thông tin trên được ACV công bố, đồng thời đơn vị cho biết thêm 2 cá nhân trên bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ