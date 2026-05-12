Xe tải mất lái vào khu chợ, 4 người tử vong, 20 người bị thương

Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương sau khi một chiếc xe tải mất kiểm soát lướt vào nhiều phương tiện tiện lợi và người đi bộ tại một khu chợ ở quận Giridih, bang Jharkhand, Ấn Độ, vào ngày 8/5, gây ra hỗn loạn và hỗn loạn.

Ông Ramnivas Yadav, Phó Ủy viên quận Giridih, đã xác nhận 4 trường hợp tử vong khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại với India Today.

Vụ tai nạn xảy ra tại chợ Isari, nơi chiếc xe tải chạy quá tốc độ được cho là đã mất kiểm soát trước khi lao vào các phương tiện tiện lợi đang đi dọc đường và người đi lại trong chợ.

Hiện trường tai nạn.

Một số người bị thương được cho là đang ở trong tình trạng nguy hiểm, làm cho nhanh lo rằng số người chết có thể còn tăng thêm.

Các nhân chứng đã biết chiếc xe tải chiến đấu lao vào khu vực đông đúc ở khu chợ với tốc độ cao, hoàn thành các phương tiện và người đi bộ trước khi dừng lại.

"Chiếc xe tải lao vào chợ một cách mất kiểm soát và liên tục chém vào mọi thứ trên đường đi", một cư dân địa phương cho biết.

Vụ va chạm đã gây ra cảnh tượng kinh hoàng toàn khu chợ khi những chiếc xe hư hỏng rải rác trên đường và các nạn nhân bị thương yêu cầu cứu.

Ngay sau tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường và bắt đầu kéo những người bị thương ra khỏi ầm ĩ những chiếc xe bị hư hỏng và đổ nát.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đám đông hỗn loạn xung quanh dồn dập trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Đội cảnh sát từ cảnh sát Dumri đã nhanh chóng đến khu vực này sau khi nhận được thông tin và tiến hành các hoạt động hỗ trợ và cứu hộ.

Những người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó để điều trị, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp tiến hành làm sạch khu vực.

Cảnh sát đã giữ chiếc xe tải liên quan đến tai nạn và bắt đầu điều tra nguyên nhân đến dịch vụ va chạm.

Giới chức trách vẫn chưa công bố danh tính của những người đã khuất. Cuộc đối thoại sâu hơn đang được tiến hành.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn