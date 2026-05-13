Antony cùng đồng đội lập kỳ tích sau hơn hai thập kỷ

Al Nassr chưa thể đăng quang.

Phút bù giờ 90+8, khi trận đấu chỉ còn tính bằn giây, cả cầu thủ và người hâm mộ Al Nassr đều đã chuẩn bị ăn mừng chức vô địch, thủ thành Bento, người có màn trình diễn tốt từ đầu trận, lại khiến tất cả chết lặng với pha bắt hụt khiến bóng nảy ngược vào khung thành.

Sai lầm đáng trách của Bento khiến Al Nassr bị Al Hilal cầm hòa 11. Trước đó, Mohamed Simakan mở tỷ số cho chủ nhà bằng một pha dứt điểm cận thành ở phút 37.

Kết quả này khiến Al Nassr chưa thể vô địch. Tuy nhiên, cửa đăng quang của Cristiano Ronaldo cùng đồng đội vẫn khá sáng. Vào ngày 21/5, Al Nassr sẽ trở thành tân vương Saudi Pro League, nếu thắng Damac trên sân nhà.

Nếu hòa, Al Nassr vẫn còn cơ hội vô địch, nhưng tỷ lệ sẽ giảm đi. Khi bằng điểm, Al Hilal có thể vượt lên, bởi chênh lệch hiệu số giữa hai CLB chỉ là 5 bàn thắng.

Ronaldo đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu sau 5 năm trắng tay ở cấp CLB. Ngoài chức vô địch Saudi Pro League, anh còn có cơ hội nâng cao chiếc cúp AFC Champions League Two vào rạng sáng ngày 17/5. Để làm được điều này, Al Nassr sẽ phải vượt qua đối thủ khó nhằn mang tên Gamba Osaka.

