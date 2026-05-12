Messi ủng hộ Neymar dự World Cup 2026

Messi và Neymar được kỳ vọng sẽ cùng tham dự World Cup 2026. Ảnh: AFP.

Trong buổi chia sẻ trên chương trình Lo del Pollo, Messi dành những lời có cánh cho Neymar, người bạn thân từng sát cánh cùng anh tại Barca và PSG.

“Chúng tôi luôn muốn những cầu thủ xuất sắc nhất xuất hiện ở World Cup 2026 và Neymar, dù phong độ ra sao, vẫn luôn là một trong số đó. Sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy góp mặt bởi Neymar có ý nghĩa rất lớn với đội tuyển Brazil và với bóng đá thế giới,” Messi chia sẻ.

Messi cũng thừa nhận anh khó có thể giữ sự khách quan khi nói về Neymar: “Tôi không thể khách quan bởi Neymar là bạn tôi. Tôi thực sự mong cậu ấy được dự World Cup, bởi cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp".

“Neymar có sức hút rất đặc biệt. Cậu ấy không giả tạo, luôn sống theo cách mình muốn và không bận tâm quá nhiều đến những lời bàn tán. Neymar sống rất tự nhiên và luôn tận hưởng cuộc sống", Messi nói thêm.

HLV Carlo Ancelotti đã gửi FIFA danh sách sơ bộ tuyển Brazil dự World Cup 2026 với 55 cầu thủ, trong đó Neymar và Pedro nhiều khả năng góp mặt. Danh sách chính thức gồm 26 cái tên sẽ được công bố vào ngày 18/5.

Truyền thông Brazil cho biết "danh sách mở rộng" này sẽ không được công khai, nhưng khó xuất hiện những bất ngờ lớn.

Neymar vẫn đang trong quá trình lấy lại thể trạng sau chấn thương, nhưng được xem là lựa chọn gần như chắc chắn nếu kịp hồi phục trước thềm World Cup 2026.

Trong khi đó, tiền đạo Pedro gây ấn tượng mạnh tại Flamengo và được Ban huấn luyện Brazil theo dõi sát sao suốt thời gian qua.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở Bảng C cùng các đối thủ Morocco, Haiti và Scotland. Một bảng đấu khá vừa tầm với đội bóng của Huấn luyện viên Ancelotti.

Vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 (giờ Việt Nam) do ba quốc gia Canada, Mexico và Mỹ đồng đăng cai. Năm nay, giải đấu đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên số đội tham dự tăng từ 32 lên 48 đội bóng.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn