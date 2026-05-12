Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 11,12 và 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Vinh

Chiều qua (11/5), Đại hội đã họp phiên trù bị, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã nghe Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội. Tổng số đại biểu chính thức tham dự đại hội là 1.136 đại biểu.

Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu gồm: 129 đại biểu là các tổ chức thành viên ở Trung ương cử; 576 đại biểu do Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử.

Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: 11 đại biểu đại diện tổ chức thành viên; 2 Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; 24 trí thức, chuyên gia; 4 đại biểu đại diện cơ cấu công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang; 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 5 vị chức sắc tôn giáo; 6 vị thuộc các thành phần kinh tế; 1 vị là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 vị là cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu chính thức đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Đại hội theo quy định. Tại phiên làm việc, đại biểu đã nghe Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026.

Báo cáo nhấn mạnh, giai đoạn 2024 - 2026, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Từ kết quả hoạt động trong giai đoạn 2024-2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rút ra các bài học kinh nghiệm:

Một là, phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội.

Hai là, tập thể Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đoàn kết, thống nhất, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động Mặt trận.

Ba là, phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực là yêu cầu quan trọng, hàng đầu tạo động lực sáng tạo của tổ chức Mặt trận.

Bốn là, luôn gắn bó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của các tầng lớp nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước để đảm bảo về cơ chế hoạt động hiệu quả; tăng cường hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên.

Sáu là, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, thật sự đổi mới về tư duy và hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đã nghe Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X. Dự thảo Điều lệ cơ bản giữ nguyên kết cấu của Điều lệ MTTQ Việt Nam hiện hành, gồm Phần đầu, 8 chương, 37 Điều. Giữ nguyên, không sửa đổi 19 Điều do các quy định này đang được thực hiện ổn định và phù hợp với các nội dung của Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và các chủ trương của Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam. Sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu và 18 Điều.

Theo chương trình, sáng 12/5, Đại hội sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận và thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tác giả: Lê Anh

Nguồn tin: Báo VOV