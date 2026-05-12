Nghệ An: Vây bắt sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa trong rừng

Ngày 12/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đơn vị cùng Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương có liên quan vừa triệt phá điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn giáp ranh giữa 02 xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ, tạm giữ 16 đối tượng, chứng minh số tiền đánh bạc bạc hơn 100 triệu đồng.

Điểm đánh bạc trên tập trung các con bạc từ các địa phương như: Phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An) và cả đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa đến chơi.

Cơ quan Công an xác định, Lê Văn Cường (sinh năm 1989), trú tại xã Tiên Đồng là đối tượng đứng ra tổ chức “xới bạc” trên. Cường đang có 01 tiền án về tội đánh bạc. Để đối phó Cơ quan Công an, Cường chỉ cho phép những người mà Cường quen biết vào đánh bạc, mỗi canh bạc chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định, thậm chí Cường còn bố trí 02 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới lực lượng Công an.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị cơ quan Công an bắt giữ

Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 09/5/2026, tại khu vực đồi núi thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, Tổ địa bàn số 3, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã: Yên Xuân, Tiên Đồng, Thành Bình Thọ và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ nhóm 04 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Mở rộng vụ án, đến ngày 11/5/2026, Cơ quan Công an đã bắt giữ tổng 16 đối tượng trong điểm đánh bạc nói trên về các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Tang vật thu giữ, 01 bộ bát đĩa sứ , 04 quân vị, 01 chiếc Bạt. Bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 16 đối tượng và tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Tác giả: Văn Hậu - Hiếu Ky

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn