Cá heo hồng quý hiếm xuất hiện ở Đồ Sơn, Hải Phòng

Đàn cá heo, trong đó có nhiều con cá heo hồng xuất hiện ở vùng biển Đồ Sơn - Ảnh cắt từ clip

Ngày 11-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Quang Diện - Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng - cho biết đàn cá heo, trong đó có nhiều con cá heo hồng quý hiếm, vừa xuất hiện ở vùng biển Đồ Sơn.

Theo ông Diện, việc cá heo thường xuyên xuất hiện ở vùng biển Đồ Sơn thời gian qua chứng tỏ nơi đây có môi trường trong lành, hệ sinh thái phong phú và nhiều thức ăn cho đàn cá.

Cá heo xuất hiện cũng được coi là tín hiệu may mắn với ngư dân miền biển.

Ông Diện cho biết ngoài cá heo, nhiều hải sản ở vùng biển Đồ Sơn cũng xuất hiện trở lại với số lượng lớn, đặc biệt là tép biển.

Thời gian qua, lực lượng liên ngành thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch các bãi tắm, mặt nước biển.

Ngoài ra chính quyền phường đã giải phóng mặt bằng nhiều khu vực kinh doanh truyền thống không hiệu quả để đề xuất điều chỉnh quy hoạch, phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hướng tới các tiêu chuẩn xanh, sạch, bền vững.

Trước đó sáng 10-5, tổ công tác thuộc Đồn biên phòng Đồ Sơn, Hải Phòng khi làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Đồ Sơn, cách đảo Hòn Dáu hơn 1 hải lý, bất ngờ phát hiện một đàn cá heo đang bơi lội.

Ghi nhận đàn cá heo có hơn 20 con, liên tục xuất hiện trên mặt biển theo từng nhóm, bơi nối tiếp nhau. Trong đó có một số cá heo hồng quý hiếm.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ