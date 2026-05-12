Nghệ An: Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

Trong 2 ngày 12 và 13/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành lấy 72 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (HCLS) từ 72 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Hoạt động nằm trong chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tri ân, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm, công tác này còn nhằm xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ việc đối chiếu xác định danh tính HCLS.

Triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN. (Ảnh: Trọng Kiên)

Theo kế hoạch, từ tháng 5/2026 đến 7/2027, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An dự kiến hoàn thành lấy mẫu HCLS đối với 2.248 mộ chưa xác định được thông tin trong 31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để xác định danh tính HCLS.

Từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, tiếp tục lấy mẫu HCLS đối với mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính liệt sĩ sau khi đã thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng (khi có hướng dẫn của Ban chỉ đạo).

Việc lấy mẫu và bàn giao mẫu HCLS yêu cầu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, gồm: Quy trình lấy mẫu, số hóa hồ sơ; quy trình vận chuyển mẫu; quy trình bàn giao, tiếp nhận HCLS; quy trình bảo quản mẫu.

Tác giả: Tuyết Lan

