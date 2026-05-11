Vợ chồng gốc Việt bị nghi giết hàng xóm sau mâu thuẫn về khói thịt nướng

Tòa án Toronto, Canada tuần trước bắt đầu xét xử Khoa Tran, 36 tuổi, và vợ là Quynh Isabelle Nguyen, 30 tuổi, liên quan đến cái chết của nhà làm phim Reeyaz Habib ở khu Liberty Village hồi năm 2023.

Tran bị truy tố tội giết người, còn Nguyen bị truy tố tội che giấu, giúp sức tội phạm và xâm phạm thi thể. Cả hai đều không nhận tội.

Ngày 8/6/2023, giới chức Toronto phát hiện thi thể ông Habib, 53 tuổi, trong máy ép rác tại một chung cư ở Liberty Village. Ông Habib sống tại căn hộ chung cư phía trên căn nhà phố của Tran và Nguyen tại đường Western Battery Road.

Trong phần trình bày mở đầu trước bồi thẩm đoàn tại tòa, phó công tố viên Nathaniel Smith cho biết Habib từng nhiều lần bày tỏ khó chịu vì khói thịt nướng từ căn nhà của Tran và Nguyen bốc lên phía căn hộ mình.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Tran từng đồng ý sẽ nhắn tin báo trước cho Habib mỗi khi dùng lò nướng thịt.

Tòa án đã triệu tập Linh Hua, người ở cùng cặp vợ chồng này, để cung cấp lời khai. Hua cho biết cô thường ngủ trên tấm đệm đặt ở phòng khách, nhưng vào tối 6/6/2023, hai ngày trước khi thi thể Habib được tìm thấy, Tran đã đề nghị cô vào ngủ cùng Nguyen trong phòng ngủ để anh ta có thể làm việc ở phòng khách.

Hua khai cô tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng bước chân lớn, âm thanh rượt đuổi và tiếng đồ đạc bị xê dịch kéo lê, rồi có người hét: "Cứu! Cứu!". Tuy nhiên, Hua cho biết Nguyen đã bảo cô ngủ tiếp, nói rằng: "Có lẽ họ đang quay phim".

Sau khi cảnh sát đến căn nhà vào ngày 9/6, Hua nói hai vợ chồng Tran và Nguyen nhiều lần dặn cô không nói chuyện với các sĩ quan. "Họ bảo tôi có quyền giữ im lặng, nhưng nếu bị ép, tôi nên nói cả ba đều ở trong phòng ngủ vào tối hôm đó", Hua khai, nhắc tới đêm 6/6.

Hua dọn đi sau khi Tran bị bắt vào năm 2023. Nguyen tiếp tục yêu cầu cô giữ im lặng, theo loạt tin nhắn qua Facebook được trình trước tòa.

Trong một tin nhắn gửi vào ngày 3/7/2023, Nguyen viết: "Làm ơn hứa với tôi đừng nói gì vụ của Tran. Cô phải im lặng và yêu cầu được nói chuyện với luật sư trước. Nếu cô không làm vậy, chúng ta sẽ gặp rủi ro. Tôi nhắc đi nhắc lại vì đó là cách duy nhất cô có thể tự bảo vệ mình".

Hua cũng khai cô từng chứng kiến một cuộc cãi vã giữa Habib và Tran vào ngày 20/5/2023. Sự việc xảy ra khi cô và Tran đang nướng thịt ở sân hiên ngay bên dưới căn hộ của Habib. Hua kể rằng ông Habib đã xuống nhà và yêu cầu Tran dời bếp nướng ra xa, trước khi quay đi và đóng sầm cửa, dường như tức giận.

Cô khai rằng muộn hơn cùng ngày hôm đó, cô nhìn thấy Tran và Habib cùng đi bộ trong khu chung cư.

Phiên tòa xét xử Tran và Nguyen dự kiến kéo dài khoảng 4 tuần. Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết ADN của cặp vợ chồng trên băng keo dán quanh tấm chăn quấn thi thể ông Habib.

