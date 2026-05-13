Nghệ An đăng cai chuỗi sự kiện Quốc gia về Môi trường và Biển đảo năm 2026

Theo đó, Kế hoạch số 4424/KH-BNNMT đề ra chuỗi sự kiện năm 2026 bao gồm các chủ đề trọng tâm: Ngày Môi trường thế giới với thông điệp “Toàn cầu chung tay Hành động vì Khí hậu”, Ngày Đại dương thế giới là “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh” và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam mang chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”.

Chuỗi hoạt động chính sẽ được tổ chức tập trung tại phường Cửa Lò với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và địa phương. Từ ngày 03/6 - 06/6/2026, triển lãm và trưng bày sẽ giới thiệu các sản vật từ biển của 21 tỉnh, thành, cùng các mô hình, giải pháp xanh và bảo tồn thiên nhiên.

Trong ngày 05/6/2026, sẽ diễn ra Diễn đàn Môi trường Quốc gia bàn về kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon và Hội thảo Quốc gia về hoàn thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế biển bền vững. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật “Giao hưởng biển Việt Nam – Hành trình không gian Xanh” với quy mô 3.000 - 5.000 người sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV để lan tỏa thông điệp về tình yêu biển đảo và bảo vệ môi trường.

Lễ Phát động Quốc gia được tổ chức vào sáng ngày 06/6/2026 tại Quảng trường Bình Minh. Tại buổi lễ, bên cạnh các bài phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và đại diện Liên Hợp Quốc, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao tặng bồn chứa nước ngọt, máy lọc nước cho trường học, học bổng cho học sinh vượt khó và cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu sẽ ra quân làm sạch bờ biển và trồng rừng ngập mặn tại vùng cửa sông Lam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Cửa Lò phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Cục Môi trường, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và một số đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa điểm, huy động nhân lực, vật lực, hạ tầng kĩ thuật để tổ chức chuỗi sự kiện Quốc gia hưởng ứng tại tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình của tỉnh cao điểm thực hiện đưa tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Giới thiệu 05 trường học, 100 người dân khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi tỉnh Nghệ An nhận quà tặng tại Lễ Phát động. Bảo đảm công tác an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện lực, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình tổ chức chuỗi sự kiện Quốc gia hưởng ứng diễn ra tại tỉnh Nghệ An…

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn