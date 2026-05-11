Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin ra tù trước thời hạn

Ông Thaksin, 76 tuổi, sáng 11/5 ra khỏi nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok theo diện phóng thích trước thời hạn, với điều kiện phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi kết thúc 4 tháng quản chế. Ông là một trong hơn 850 tù nhân được ra tù trước hạn đợt này.

Hàng trăm người ủng hộ, trong đó có con gái ông, cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, mặc áo đỏ tập trung trước nhà tù để chào đón ông, một số người hô "Chúng tôi yêu Thaksin". Với mái tóc cắt ngắn và chiếc áo trắng đơn giản, ông Thaksin tươi cười bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, ôm các thành viên gia đình.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ra khỏi nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok sáng 11/5. Video: Thai PBS

Cơ quan cải huấn Thái Lan tháng trước thông báo quyết định cho ông Thaksin ra tù trước hạn, viện dẫn lý do tuổi tác và thời gian chấp hành án của ông chỉ còn vài tháng.

Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong. Cựu thủ tướng bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền, nhưng được ân xá xuống còn một năm tù.

Tuy nhiên, ông chỉ ở tù vài giờ trước khi được chuyển đến bệnh viện vì đau tim và tức ngực. Ông được ân xá sau 6 tháng nằm trong phòng VIP của bệnh viện.

Tòa án Tối cao Thái Lan hồi tháng 9/2025 phán quyết rằng việc cựu thủ tướng Thaksin được chuyển từ nhà tù sang điều trị tại bệnh viện hồi năm 2023 là trái pháp luật. "Bị cáo biết rõ bệnh tình của mình không phải vấn đề cấp bách và việc nằm viện không thể tính vào thời gian thụ án tù", thẩm phán Tòa án Tối cao tuyên bố.

Các thẩm phán còn cho rằng ông Thaksin cố tình kéo dài thời gian nằm viện và yêu cầu ông Thaksin quay lại nhà tù, chấp hành án tù một năm.

Sau khi đến nhà tù thăm cha tuần trước, cựu thủ tướng Paetongtarn cho biết hai cha con "không bàn gì về chính trị", mà chỉ nói chuyện gia đình. Dù vậy, việc ông Thaksin được ra tù trước thời hạn có thể đánh dấu sự trở lại của chính trị gia rất có ảnh hưởng ở Thái Lan này.

Ông Thaksin ôm con gái Paetongtarn Shinawatra khi ra tù. Ảnh: AFP

Trong suốt hai thập kỷ qua, ông Thaksin cùng các thành viên trong gia tộc Shinawatra đã trở thành đối thủ lớn của tầng lớp tinh hoa thân quân đội và hoàng gia ở Thái Lan, những người coi đường lối dân túy của ông là mối đe dọa đối với trật tự xã hội truyền thống.

Đảng Pheu Thai của ông, cùng các tiền thân trước đó, từng là đảng thành công nhất Thái Lan trong thế kỷ 21. Gia tộc Shinawatra đã có 4 người lên làm thủ tướng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri vùng nông thôn, những người thường mặc áo đỏ biểu tượng cho phong trào.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử hồi tháng 2, Pheu Thai ghi nhận kết quả tệ nhất từ trước đến nay khi rơi xuống vị trí thứ ba, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của gia tộc Shinawatra. Dẫu vậy, việc Pheu Thai tham gia liên minh cầm quyền của Thủ tướng Anutin Charnvirakul vẫn để ngỏ khả năng đảng này tái xuất chính trường.

Cháu của ông Thaksin, Yodchanan Wongsawat, là ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai trong cuộc bầu cử hồi tháng 2 và hiện là Bộ trưởng Giáo dục Đại học trong nội các của Thủ tướng Anutin.

Theo giảng viên khoa học chính trị Wanwichit Boonprong, đối với những người ủng hộ trung thành, việc ông Thaksin được trả tự do "sẽ củng cố vị thế của Pheu Thai trong ngắn hạn vì mọi người sẽ cảm thấy lãnh đạo của đảng đã trở lại". Tuy nhiên, ông Wanwichit cho rằng "những đối thủ cũ" thuộc phe bảo thủ sẽ tập hợp quanh ông Anutin, người "có được sự tin cậy của giới tinh hoa".

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net